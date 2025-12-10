Slušaj vest

Šta ako bismo vam rekli da možete da jedete slanine koliko hoćete, a da ne strahujete od povišenog holesterola? I da je svinjska mast zdravija čak i od maslinovog ulja?

Postoji opravdan razlog za ovakvu teoriju i on potiče upravo od mangulica, a zašto su mangulice posebne, objasnio je njihov uzgajivač Jovan Milivojević:

Jovan Milivojević Foto: Kurir Televizija

- Mangulica je poludivlja svinja. Ona je životinja koja ne može da živi u zatvorenom porostoru. I ako bi živela, poremetile bi joj se sve funkcije, kad je u malom prostoru biva pregojazna. Šuma je nešto što je za svinju dovoljno. Pašnjak manje jer nema dovoljno hrane. Ona u šumi može da preživi a bez šume ne može da se razmnožava kako treba. Zato smo mi Donji Srem gde su Hrastove šume, zovemo i svinjarski srem. Jer su se uzgajale mangulice i onda su se polako gonile pešice do tržnice - kaže Milivojević i dodaje:

- Krene se od Velike gospojine pa do katoličkog Božića. Ona se usput napasa, hrani se dolinom Save u Hrastovim slavonskim šumama. Kažu da su nekadxa prilikom otkupa tih svinja, trgovci prolazili kro stado sa oštrom iglicom sa kojom je bockaju po leđima. Koja reaguje na ubod, još nije dovoljno uhranjena, a ona koja ne oseti bol ta je spremna jer ima masnoću koja je i poenta. Njena masnoća je zdrava i mangulica ne podleže nikakvim suplementima, već mora da se hrani na prirodan način.

Mangulice su često u javnosti predstavljene kao autohtona rasa svinja. Ljudi se sve više odlučuju za bele svinje iz komercionalnih razloga, zaboravljajući na svoje zdravlje i sve one benefite koje ta priroda nosi sa sobom.

meze Foto: Kurir Televizija

- Mangulica je nestala na tržištu još pre 50 godina jer je izgubila trku u radmanu. Ona ima 20% mesta u obradi, a bela svinja 35%, tih 15% je velika zarada. Proizvođači hrane su lobirali zato što je to povlačilo potrošnju. Sve su to elementi globalizma. Mi smo nezavisni, ne treba nam koncentrat i to verovatno nije odgovaralo društvu, pa je došlo do smene rase. Kažu da mangulica ima malo mesa. Ja im odgovorim tako što kažem "Umesto jedne krmače, ja držim pet" i nemam nikakav problem.

Razlika proizvoda od mangulica i belih svinja

- Radi se o masnom mesu, koje je prilično protkano masnoćom. Leđni mišić je mnogo manji od konvencionalne svinje i u tome je razlika. Šunka od mangulice ima 3 do 5 kilograma kada je suva. Ja proizvodm šunku sa sve crnim papkom, kako bi to bilo verodostojno, da kupac ne bi bio u dilemi. Može se videti koliko su njeni komadi od mesa sjajni. Ona ima finu masnoću, prosto se prisijava - zaključuje Milivojević.

Godinama jedemo pogrešnu vrstu svinje! Uzgajivač objasnio kako se prepoznaje prava: Zbog velike zarade, proizvođači prave ovu grešku! Izvor: Kurir televizija

Kurir.rs