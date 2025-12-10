Slušaj vest

Posle duge i teške borbe sa bolešću, Luka Matić (26) preminuo je u bolnici u Turskoj nakon teške borbe sa opakom bolešću, a zbog koje su se građani Srbije ujedinili i skupljali pomoć za njegovo lečenje.

Porodica i prijatelji, uz podršku brojnih građana, uložili su ogroman napor da mu obezbede najbolje moguće uslove za lečenje, ali tragičan ishod nije bilo moguće izbeći.

Humanitarne akcije koje su prethodnih meseci organizovane širom zemlje pokazale su izuzetnu solidarnost zajednice, ali uprkos prikupljenim sredstvima i velikim očekivanjima, Luka je izgubio bitku.

"Do samog kraja se borio"

Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost. Mnogi koji su pratili njegovu borbu ističu da je Luka do samog kraja pokazivao hrabrost i neverovatnu volju za životom. Porodica i bliski prijatelji ističu da će ga pamtiti kao mladog čoveka vedrog duha i snažnog karaktera.

Podsetimo, Luka Matić je 26-godišnji mladić kome se život promenio praktično preko noći. Sve je počelo početkom godine sa trnjenjem leve ruke i prstiju, premor, loš san, nesanice i usledio je pad desnog očnog kapka. Već u martu 2025. godine Luki je data dijagnoza - Burkitov limfom.

Burkitov limfom (Lymphoma Burkitt - C83.7.) se smatra terapijskom hitnošću. Iako je agresivan, lečiv je, pogotovo kod dece i mlađih odraslih osoba.

Luki je početkom marta urađena orhifektomija (odstranjen levi testis), a zatim se lečenje nastavlja u UKCS. Na odeljenju limfoma Klinike za neonatalogiju urađeno (dato) mu je sedam hemioterapija koje ne daju odgovor osnovnog uzroka hospitalizacije.

Detalji u vezi sa sahranom biće objavljeni naknadno.