Slušaj vest

Generacija Z, koja obuhvata mlade od 18 do 25 godina, sve ređe stupa u intimne odnose. Prema istraživanjima, čak jedna od četiri Z osobe nikada nije imala seksualne odnose, a posebno je primetan porast među mlađim muškarcima.

Sociolozi ovaj trend nazivaju „seks recesijom“, ističući da je reč o kombinaciji više faktora, digitalizovanog života, anksioznosti, promenjenih društvenih normi, ali i porasta virtuelnih veza koje često zamenjuju fizičku bliskost. Mladi sve više odlažu intime odnose, a statistike pokazuju da se jaz između generacija ubrzano širi.

Istraživanja pokazuju: Generacija Zed ima manje seksualnih odnosa od starijih generacija Izvor: Kurir televizija

Psiholog Leo Ivanišević kaže da je za sada poznato da su se ponašanja po pitanju stupanja u seksualne odnose promenila:

- Mladi imaju manje seksa od prethodnih generacija. I dalje ne znamo uzroke, ali imamo pretpostavke da su u pitanju opšta digitalizacija, prebacivanje socijalnog života na internet, samim tim se gubi i prilika za neposrednu bliskost. Mladi su dosta izloženi pritiscima i neizvesnosti, posebno po pitanju obezbeđivanja sopstvene egzistencije i stabilnosti - kaže Ivanišević.

Okreću se isključivo dugim vezama ili samoći

Mladi odustaju od kratkotrajnih flertova I zavođenja, okreću se isključivo dugim vezama ili samoći, te se usamljenost navodi kao takođe jedan od razloga, tvrde sociolozi.

- Ja bih rekla ipak da je u svim generacijama manjak interesovanja za seks dolazi od toga što i vremenski, i emotivno, mladi ljudi su obuzeti profesionalnim stremljenjima, mnogo se uči, sanjaju se snovi koji ne obuhvataju partnerstva već dobra zarada, interesantna putovanja - kaže sociolog Zorica Mršević.

Mladi u tom uzrastu umnogome se razlikuju od starijih generacija, porast upotrebe veštačke inteligencije promenio je način na koji razmišljaju o ljubavi i odnosima. Takodje, pandemija i izolacija uzrokovala je veću potrebu za priajteljstvima, jer se sve više ljudi osećalo usamljeno.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs