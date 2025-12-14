Slušaj vest

Jugoslavija je možda zaboravljena kao država, ali čini se da njen narod nije. Više od 20.000 ljudi i dalje se izjašnjava kao Jugosloveni.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Vesko Drašković, Strateški centar za vitalnost nacije, advokat Vladimir Glišić, kao i Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju.

Drašković: Srbi nikoga ne mrze, mi smo svi jedan narod

Drašković je naveo da Srbi ne mrze ni jedan narod bivše Jugoslavije.

- Sada je najkvalitetnije i najoriginalnije vreme za inspiraciju. Treba da počnemo da živimo i da stvaramo dobro, od zla se više ne može. Treba da se okrenemo ka dobru kroz svest, obrazovanje i identitet. Mi smo sami sebe negirali da postojimo kako bi drugi bili veći - kaže Drašković.

On dodaje da Srbija ima bogatu istoriju i veliku potrebu za državom zbog svog identiteta.

- Volimo da hipotetički predvidimo zlo da bi gluposti imale značaj. Zajednica koja živi na ovom delu Evrope, Balkanu, je jedan narod i zajednica. Zašto je saradnja predviđena bez najvećeg naroda, srpskog? - kaže Drašković.

Drašković kaže i da Srbi nikoga ne mrze, te da su bili žrtve Prvog i Drugog svetskog rata.

- Mi ne mrzimo muslimane, mi smo jedan narod, to je njihov izbor vere. Mi smo jedan narod koji živi ovde i moramo da uredimo naše odnose.

Glišić: Hrvati ne veruju u Jugoslovene

Glišić kaže da se slaže sa Draškovićem, pa objasnio:

- Mi nismo Srbija, mi smo ostatak Jugoslavije. Nije problem 27 hiljada Jugoslovena, ljudi imaju prava da se tako opredeljuju, to možda nisu Srbi već ljudi iz mešovitih brakova. Ideja Jugoslavije je lepa i velika ideja. Zamisltie kada smo došli u situaciju da oslobađamo sve te krajeve neko kaže nas Hrvati i Bosanci ne zanimaju, samo ćemo osloboditi srpske krajeve. To tako nije moglo - kaže Glišić.

On dodaje da je ideja Jugoslavije zakorenjena u jeziku, ali je o tome moglo da se razgovara do Jasenovca, dok se posle Jasenovca ova ideja potpuno promenila.

- Ne verujem da Hrvati veruju u Jugoslovene, oni su veoma suprotno orijentisani - kaže Glišić i dodaje da lično veruje da je u pitanju provokacija na Srbe.

Bokan: Naš identitet nije važniji od drugog, ali je naš

Bokan kaže da Zagreb, Sarajevo, Podgorica i Beograd dele jezik, pa glumci mogu da glume na čitavom području na način na koji ne mogu to da učine na primer u Italiji.

- Ljudi govore fraze koje ne znače ništa, da nije bitno ko je koje vere, već kakav je čovek, da je ljubav na prvom mestu. Ipak, nije isto kada u Nemačkoj pričate o prijateljstvu između Jevreja i Nemaca, i kada na istu temu pričate u Izraelu - kaže Bokan.

Bokan kaže da se nešto uložilo u nacionalni identitet koji smo očuvali, odnosno nešto se žrtvovalo, pa je i dalje bitna činjenica da li je nečiji deda poginuo pokušavajući da ostanemo zajedno.

- Da li mi imamo osećaj o važnosti i smislu svog identiteta? Nije naš identitet važniji od drugog, ali je naš. To je ideja da čuvamo naše, a ne da uvozimo. Sve važno je skupo, svaka vernost i ljubav je skupa - kaže Bokan.

On ipak dodaje da postoje države sa negativnim nacionalizmom, pa je za primer uzeo Nemačku koja je imala primer ovakvog lošeg nacionalizma tokom Drugog svetskog rata.

