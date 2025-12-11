Slušaj vest

Deo izviđačkih jedinica Kopnene vojske nalazi se u periodu izvođenja kolektivne obuke za realizaciju zadataka na prikupljanju obaveštajnih podataka uz korišćenje savremenih tehničkih sredstava.

Obuka u ovim sastavima je složena i izazovna kako bi svaki pripadnik jedinice bio osposobljen da preživi u prirodi, da se odbrani i savlada neprijatelja, prevaziđe prepreke na terenu i prikupi informacije od značaja za pretpostavljenu komandu.

U ovom periodu, pripadnici izviđačkih jedinica prolaze obuku van rejona baziranja, praktično se osposobljavajući u različitim uslovima za uočavanje, izveštavanje i obradu podataka na terenu uz maksimalno iskorišćenje mogućnosti modernih sistema za prikupljanje i obradu podataka.

100_sm_1017_1765382388.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Efikasnost izviđačkih organa je znatno unapređena uvođenjem u operativnu upotrebu savremenih optoelektronskih sredstava i daljinski pilotiranih vazduhoplova, ali i lakih četvorocikala i višenamenskih vozila koja im omogućavaju veću mobilnost u zoni izvršenja zadatka. Istovremeno je, u procesu opremanja, povećana i vatrena sposobnost i sposobnost zaštite snaga tokom angažovanja u dubini neprijateljevog rasporeda.

Obuka izviđačkih jedinica Vojske Srbije izvodi se tokom cele godine na različitim terenima i u svim uslovima u kojima se može očekivati njihovo angažovanje, čime se obezbeđuje visok nivo osposobljenosti ovih sastava za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja snaga u operacijama.

1_1765205283.jpg
06_mls_6547_1764951094.jpg
jov_9666_1764872621.jpg
obuka_u_samohodnim_haubickim_artiljerijskim_divizi_1764769012.jpg