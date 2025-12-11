Slušaj vest

U doba virusa, prehlada i infekcija mnogi pribegavaju i narodnoj medicini, a čajevi su se kao i mnogo puta do sad pokazali kao pravi spas. Da čajevi mogu da pomognu čak i kod nekih hroničnih stanja potvrđuje i struka. Smokva je voćka koju mahom jedemo u svežem ili suvom stanju, ali malo ko zna kolike sve benefite za zdravlje može doneti čak od smokvinog lista.

- S obzirom da su plodovi smokve dosta bogati šećerima, njeni listovi predstavljaju pravu riznicu aktivnih sastojaka koji su potvrdili pozitivan utucaj na zdravlje ljudi. List smokve je prvenstveno delotvoran kod dijabetesa. Nekoliko studija je potvrdilo dejstvo čaja od lista smokve kao stedstvo koje može da snizi povišen šećer u krvi. Može se koristiti i kod dojabetesa tip 1 i 2, ali i kod insulinske rezistencije jer poboljšava osetljivost tkiva na insulin - kaže za RINU magistarka farmacije Jelena Matković.

Pored dijabetesa, čaj od lista smokve je delotvoran kod povišenih triglicerida u krvi jer je bogat polifenolima. Studije su pokazale da se nakon svakodnevne upotrebe čaja od lista smokve mogu prirodnim putem sniziti i trigliceridi. S obzirom da sadrži antioksidanse, čaj od lista smokve može da snizi i povišene enzime jetre pa samim tim i da ubrza detoksikaciju organizma.

Smokva Foto: RINA

- Ono što se u poslednje vreme dosta ispitivalo jeste uticaj lista smokve na zdravlje kože, pa su studije iz 2024.godine potvrdile da svakodnevna upotreba ovog čaja toko 4-8 nedelja može znatno da smanji simptome kod atopijskog dermatitisa. Naime, studije su pokazale da znatno smanjuje pojavu ekcema, svrab i iritaciju kože, a pri tome je potpuno bezbedan za duži upotrebu. Njegovi umirujuće dejstvo na kožu potiče od toga što smanjuje oslobadjanje histamina tokom alergijskih reakcija u organizmu - dodaje Matković.

Čak ni tu nije kraj svim benefitima čaja od lista smokve, pošto on ima i odličan uticaj kada je u pitanju lečenje bolesti disajnih organa. Njegobo dejstvo čak je u nekim studijama uporednjeno sa dejstvom lekova koji se koristi za lečenje astme.

- List smokve preporučuje se kod bronhitisa i astme baš zbog navedenog efekta. Preporuka za upotrebu je da se dve kafene kašike preliju sa ključalom vodom, nakon 15 minuta procedi i piije ujutru posle budjenja, pre doručka. Bezbedan je za upotrebu tokom osam nedelja u kontinuitetu, kako su i studije potvrdile - poručila je magistarka farmacije.