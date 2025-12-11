Slušaj vest

JP "Putevi Srbije" apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Savet vozačima je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, najopterećeniji putni pravci I, II i III prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije" (JPPS).

Sitni odroni mogući su kod Zaječara duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A-221 Knjaževac - Kalna (izrazito u u klisuri Korenatac)

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na velikom broju putnih pravaca - kod državne granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik, kod petlje Batočina - petlja Pojate, petlje Beška - petlja Novi Banovci, petlje Feketić - petlja Sirig, kod granice sa Severnom Makedonijom (Preševo).

Deonice na kojima ima magle su i kod petlje Kovilj - petlja Beška, petlje Novi Banovci - petlja Bubanj Potok, petlje Pojate - petlja Trupale, kod Ljiga, Takova, Uba, Obrenovca. Preljine, Surčina, Lajkovca, kod državne granice sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - petlja Ruma, petlje Ruma - petlja Dobanovci, petlje Dobanovci - petlja Beograd...

Magle ima i kod Petrovaradina, Pančeva, graničnog prelaza Kelebija, Novog Sada (kružna raskrsnica za rafineriju), Sombora, Odžaka, Bača, Čoke, Subotice, Zrenjanina, Kovilova, graničnog prelaza Bački Breg - Bezdan - Sombor - Sivac, Novog Bečeja, Vršca...