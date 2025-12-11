Slušaj vest

Nakon 31. godine braka desilo se čudo - Slavica koja je tada imala 58 i Miroslav koji je imao 60, postali su roditelji!

Mnogi su im govorili da je kasno i da od toga nema ništa, a oni su i dalje verovali da nikada nije kasno za porodicu i ljubav. Posle mnogo pokušaja, na svet je došla devojčica kojoj su dali ime Nađa.

Slavica Stojiljković je u emisiji "Hajde da se volimo" koja se emituje na TV Prva, istakla da prvi plač svoje bebe nikada ne može da se zaboravi i da taj osećaj želi da doživi svaka žena.

Slavica ponosna na Nađu Foto: Printscreen/Prva TV

- Ne mogu da opišem, to nikad ne može da se zaboravi. To je lep osećaj i poželela bih svakoj ženi da se trudi do kraja - kaže Slavica i dodaje da je snagu i volju u borbi za potomstvo dobila zahvaljujući rečima koje je dobila od jedne mušterije u prodavnici u kojoj je tada radila.

- To mi je dalo nadu, snagu i volju da idem dalje. Rekla sam samoj sebi "ići ću, pa šta bude. Ako ništa, ništa, Bog je tako rekao". Imali smo puno podrške - dodaje Slavica.

Nakon 31. godine braka desilo se čudo Foto: Printscreen/Prva TV

Nađa sada ima 8 godina i ide u drugi razred, a roditelji ne kriju koliko su ponosni na nju.

- Nađa sada ide u drugi razred. Voli da ide u školu, ali više voli da se igra. Zadovoljni smo sa njom. Slabo imam vremena za sebe, sve za nju. Trudimo se da joj što više pružimo i priuštimo, jer ipak smo stari - istakla je Slavica Stojiljković.

Kurir/ TV Prva