Nestalo je 40.000 ljudi, najviše civila! Zagreb i Priština politizuju proces: "Više od 34 godine živimo u neizvesnosti"
Više od tri decenije nije izvesna sudbina oko 10.000 nestalih na prostoru bivše Jugoslavije, od toga, prema podacima udruženja porodica nestalih, 3.600 Srba.
Dodatno zabrinjava i politizacija procesa rešavanje sudbine nestalih, pre svega iz Zagreba i Prištine, poručuju iz Komisije za nestale. Porodice nestalih upozoravaju i da, posle više decenija, Srbija jedina u regionu nema zakon o nestalima.
Tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, procenjuje se, najviše civila. Šta se dogodilo s četvrtinom nestalih, do danas nije utvrđeno.
Mirjana Miodrag Božin iz Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih s prostora bivše Jugoslavije kaže da mnoge porodice više od 34 godine žive u neizvesnosti.
- Čekanje istine i pravde traje jako dugo. Mnogi su nas napustili i ostavili su nama obavezu da pronađemo njihovog sina, brata, oca, majku i da ih dostojanstveno sahranimo - navela je ona.
Šta je ključno u potrazi
Otvaranje zahteva za traženje i davanje krvi za DNK analizu ostaju ključni u potrazi, poručuju iz Crvenog krsta. Ta organizacija nastavlja da pomaže porodicama nestalih među kojima su i članovi njihovog tima.
- Ne zaboravljamo ni na nestale iz svojih redova, doktora Andriju Tomanovića, humanitarca i volontera, člana rukovodećih organa Nacionalnog društva i Crvenog krsta Kosova i Metohije i Milorada Dejanovića, službenika Crvenog krsta Kačanik koji su 1999. godine prisilno odvedeni i nestali bez traga i o čijoj sudbini ni dan danas ne znamo ništa - kaže Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije.
Ni tri decenije nakon sukoba, u mrtvačnicima u Hrvatskoj nije identifikovano 900 tela, u Bosni i Hercegovini 1.650, dok u Prištini 350 tela čeka utvrđivanje identiteta. Još se čeka i ekshumacija iz registrovanih grobnih mesta i istraživanje lokaliteta za koje postoje određena saznanja da bi u njima mogle biti srpske žrtve.
Politizacija procesa
- Dinamika koja nas prati poslednjih godina je nešto što nas brine. Mi imamo ozbiljnu politizaciju ovog procesa kada su u pitanju Zagreb i Priština. Ponašaju se orkestrirano skoro identično. Ne poštuju potpisane sporazume, protokole, radna pravila, mehanizme kroz koje smo do 2001. godine rešili – preko 2.000 slučajeva je rešeno u Hrvatskoj, preko 1.900 je rešeno na prostoru Kosova i Metohije. Upravo kroz mehanizme gde smo zajedno radili - rekao je Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije.
Zakon koji bi porodicama olakšao potragu, ali i omogućio neku vrstu nadoknade, takođe se čeka godinama. Nacrt je završen početkom godine, ali je zbog personalnih promena u resornom ministarstvu javna rasprava pomerena, pa samim tim i glasanje o mogućim zakonskim rešenjima.
