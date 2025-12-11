Slušaj vest

Evropu potresa novi skandal. Semena tečnost donora sa genom koji izaziva rak korišćena je za začeće skoro 200 dece, a BBC prenosi da je sperma sa genetskom mutacijom korišćena i u Srbiji.

Donor, koji nije bio svestan da prenosi genetsku mutaciju koja dramatično povećava rizik od raka postao je otac najmanje 197 dece širom Evrope. Neka deca su već umrla, a samo manjina onih koji su nasledili mutaciju neće oboleti od malignog oboljenja tokom svog života. Kako je došlo do ove situacije, ko i na koji način proverava genetski materijal i kako se on kontroliše u Srbiji?

Dr Vanja Milošević, ginekolog govorio je na ovu temu za Kurir televiziju:

- To je genetski materijal koji se uvozi iz Danske. Mi smo inače zemlja koja iz Danke, Španije uvozi reproduktivni materijal. U ovom slučaju spermu. Ne postoji tačan i pouzdan protokol o tome ko je davao, ko koliko puta može da daje spermu. Najvažnije je staviti se u situaciju tih žena koje su ušle u proces donacije - kaže Milošević i dodaje:

- Medicina je najveće pomake napravila na tom polju, da na kraju tog dugog i neizvesnog puta dobiju ono što žele. Ali, ovo je njihov poslednji vapaj i spas i da reše svoj biološki poziv da postanu majke. Ovo je za njih vrlo rizičan potez. Kad im medicina ponudi svetlo na kraju tunela, sad treba da razmišljaju o ovakvim stvarima..

"Lekari ne mogu da predvide karcinom"

Kaže da postoji dodatno otežavajuća okolnost, jer će žene nakon ovakvog incidenta uneti nepoverenje u ono što rade:

- Mi stalno kod žena potenciramo da je taj genetski faktor odlučujući. A zamislite sada nosite bebu 9 meseci, a znate da ima u sebi tu genetsku mutaciju, da ima u sebi predispoziciju za invazivni rak, za koji ne znate kada će da se pojavi i u kom obliku. Ceo život vam prođe u strahu, a ko najviše brine, nego majka. Situacija nije povoljna. Ono što je ključno pitanje je da li genetika može da predvidi baš sve. Rade se genetski testovi donora svakako, ali odgovorno vam tvrdim da se ne može sve predvideti. Ovo je dokaz da je to tako. Danska je ozbiljna zemlja i njihova banka važi za jednu od najsigurnijih, ali evo i njima se desilo.

Dodaje i da su muškarci u mnogo boljoj poziciji od žena, kada se govori o biološkom satu:

- Posle 40 godine kod žena jajne ćelije gube svoj broj, vitalnost i mogućnost za ćeliju. Kod muškarca, taj vek je produžen. Jedan davaoc sperme može biti iskorišćen za mnogobrojne postupke. Ovde je lekarima bilo sumnjivo da se deca iz tog postupka vantelesnog, mnogo češće susreću sa pojavom karcinoma. Tako se ušlo u trag. Ovde moraju da postoje jasna praavila.

Kako je sve počelo?

Prva doniranja dogodila su se još 2005. godine, dok je muškarac bio student. Iako je bio zdrav i prošao sve medicinske provere, deo njegovih reproduktivnih ćelija nosio je mutaciju TP53 gena, ključnog u sprečavanju formiranja kancerogenih ćelija. Mutacija nije postojala u čitavom organizmu, već u do 20 odsto spermatozoida, ali svako dete nastalo iz takve ćelije nosi mutaciju u svakoj ćeliji tela.

Bolest povezana sa ovom mutacijom poznata je kao Li-Fraumeni sindrom (Li-Fraumenijev sindrom) i nosi do 90 odsto rizika od razvoja raka, naročito u detinjstvu.

Genetičarka za tumore Kler Ternbul sa Londonskog instituta za istraživanje raka, izjavila je:

- To je užasna dijagnoza, izuzetno teška za porodice. Život sa tim rizikom je razarajuć.

Pacijenti moraju svake godine da rade magnetnu rezonancu celog tela i mozga, kao i redovne ultrazvuke abdomena. Mnoge žene preventivno uklanjaju dojke radi smanjenja rizika.

Srbija

Iako se sperma nije prodavala u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji, utvrđeno je da su britanske porodice koristile ovu donaciju u Danskoj, dok su klinike u Mađarskoj i Srbiji dobile određene količine, što znači da su i porodice u regionu potencijalno pogođene.

BBC je objavio mapu na kojoj su prikazane zemlje kojima je ovaj uzorak poslat, a među njima se nalazi i Srbija.

