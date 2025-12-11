Slušaj vest

U februaru ove godine javnost je upoznala Tamaru (21) i Nemanju Komaricu (27), mladi i vredni bračni par koji su uprkos lošim uslovima odlučili da se sa dečicom vrate na selo Bulići u trošnu kuću kilometrima udaljeni od civilizacije, jer to je jedino što su imali.

- Ja sam nasledio staru, trošnu kuću u Bulićima, a dok je ne opremimo sa troje naših malih anđela smo u susednoj manjoj kuću. Želeli smo da pređemo na selo, da živimo od našeg rada, pa da se polako kućimo. Ja idem u šumu i sečem drva, kako bih zaradio ali mi ništa nije teško za moju porodicu. Imamo koliko toliko, ali ipak za renoviranje kuće je potrebno dosta više novca - rekao je tada za RINU Nemanja.

Tamara koja ima samo 21 godinu, spremno je prihvatile sve obaveze koje život na selu i višečlana porodica nose.

- Nemamo mnogo, pet ovaca i pet koza, ali i to nam znači. Deca piju kozje mleko, žive u prirodi, na svežem vazduhu. Bilo nam je teško dok nismo imali auto, znali smo čak decu nekad na konju da odvedemo do doktora. Ja sam rođena na selu, i kad sam živela u gradu želela sam da odem. Ovde ume da bude surovo, ali je opet sloboda ta koja nema cenu. Ima posla, nije lako jer je kuća u jako lošem stanju, nemamo kupatilo i decu a i mi se kupamo napolju ili u banjici, kaže Tamara.

Prelepa priča iz Priboja Foto: RINA/Opština Priboj

Ipak, njihova priča stigla je do dobrih ljudi tako da će predstojeće praznike ova porodica dočekati u novom, toplom domu. Osim roditelja, veoma srećene zbog toga su i njihove tri preslatke kćerkice - Dunja, Anja i Nađa. Kuću je izgradila Fondacija "Humana srca" iz Beograda.

Uz kuću je podignuta i nova štala, kako bi porodica mogla da započne život i rad na selu. Fondacija je u projekat uložila 246 hiljada evra, dok je Opština Priboj uredila putni pravac do sela, a naredne godine očekuje se i asfaltiranje deonice.

Konačno imaju topli dom Foto: RINA/Opština Priboj

- Uselili smo porodicu Komarica u novu kuću i izgradili štalu, jer planiraju da se bave stočarstvom. Gradnju je izvela pribojska firma ‘VučkoMont’. Zahvaljujem Opštini Priboj na podršci, kao i ljudima koji su ranije pomagali ovu porodicu" izjavila je Nikolina Đurić, direktorka Fondacije.

Fondacija je u kratkom roku izgradila modernu kuću površine 160 kvadrata, sa tri sobe, dnevnim boravkom, dva kupatila, toaletom i tremom. U prizemlju se nalaze prostorije za buduću mlekaru i preradu mlečnih proizvoda. Kuća je u potpunosti opremljena nameštajem i kućnim uređajima. Izgrađena je i štala od 150 kvadrata, sa uvedenom vodom.