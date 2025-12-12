Slušaj vest

I u godini sa lošim vremenskim uslovima, kao što je bila ova, za velike povrtare u leskovačkom kraju, čini se, zime nema. Decembar je, a u mnogim plastenicima se bere povrće. Ponuda na zelenoj pijaci je bogata, a cene povrća iste kao na početku sezone.

Zahvaljujući savremenoj proizvodnji i upornosti povrtara, svežeg povrća na pijačnim tezgama u Leskovcu ima 365 dana. Decembarska ponuda bogata kao letos i cene su iste. Krastavac i cvekla koštaju 80 dinara, paprike su od 100 do 200 dinara za kilogram, paradajz je od 80 do 120 dinara. Kupus se plaća 25 dinara, a rotkvice i mladi luk 30. Radnim danima više je prodavaca nego kupaca. O tome kažu:

- Prodajem li ja robu 3 dana nije to posao, jedino subota.Subotom ne mogu da kažem, subota je subota, znači više naroda, više ljudi, prodaja ide.

Cene iste kao prošle godine Foto: Privatna arhiva

- Paprika je već pri kraju, ljudi se namirili svi.To je za prženje, tako ispeče neko malo.

- Gledam robu, a cenu određuje prodavac,z nači ne pogađam se, ali tražim kvalitet.

- Svega ima, da vam kažem, i povoljne su i cene. Seljaci mora da rade i da zarade nešto.

U plastenicima zemljoradničke zadruge "Zelena zvezda", u Vinarcu kod Leskovca, pune ruke posla.Tek kreće berba zelene salate. Puterica slatkastog ukusa donosila je i slatku zaradu. Do pre nekoliko godina, naša salata bila je dominantna na evropskom tržištu, pa je zbog toga proizvodnja udvostručena.

Đorđe Micić, direktor Zemljoradničke zadruge "Zelena zvezda" u Vinarcu, dodaje: "Trenutna cena salate je nekih dvadesetak dinara, recimo da nije loše. Salata u izvoz nam kreće nešto kasnije. Kad se javi malo veća ponuda robe, onda krećemo sa izvozom za Rumuniju."

Planovi za proizvodnju

Zelena salata 20 dinara Foto: RTS Printscreen

Na 2 hektara, udružene dve porodice, u sezoni proizvedu 300 tona povrća. Osam puta veću količinu krastavaca, kupusa, paradajza, paprika otkupe od 40-tak kooperanata. Imaju savremenu mehanizaciju, liniju za sortiranje i pakovanje robe, za setvu. Sve što proizvedu, uglavnom završi na domaćem tržištu.

Đorđe Micić, direktor Zemljoradničke zadruge "Zelena zvezda" u Vinarcu, objašnjava: "Pre početka same sezone pravimo neke planove ko i šta da proizvodi, šta ćemo mi da proizvodimo kao zadruga, šta će da proizvode kooperanti da ne bi došlo do nekih viškova robe.Temperature su bile previsoke ovog leta, tako da smo imali nešto manjka robe i malo lošijeg kvaliteta."

Gužve se na leskovačkoj zelenoj pijaci tek očekuju. Valja sve na vreme kupiti i pripremiti za Svetog Nikolu, najčešću krsnu slavu u zemlji. Od pijace kreće nabavka i u vreme novogodišnjih i božićnih praznika.