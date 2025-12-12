Slušaj vest

Jedan entuzijasta iz Srbije odlučio je da ovog decembra obuče kostim Deda Mraza i besplatno poseti mališane!

Iako je kostim nabavio još u maju, pravo značenje Božića, kako kaže, vidi u darivanju i ljubavi, a ne u novcu. Umesto da naplaćuje posete, poziva roditelje da novac koji bi izdvojili za Deda Mraza uplate na račun humanitarnih organizacija.

Aleksandar Božinović iz Niša rešio je da ove godine obraduje mnoge roditelje i mališane.

- Kupio sam kostim Deda Mraza još u maju ove godine. Fenomenalan je. Ako imate malu decu koju želite da obradujete, nudim da vam se na pragu pojavim i uručim vašoj deci poklone koje im je (ste im) pravi Deda Mraz obezbedio - napisao je on na svom Fejsbuku.

Njegova odluka oduševila je mnoge, ali Aleksandar ima jedan uslov.

- Vidim da ova usluga inače košta poprilično, ali smatram da Božićni duh treba da predstavlja empatiju, darežljivost i humanost, stoga ja nudim da ovo učinim besplatno. Pošto je duh darivanja najbitniji onima kojima pokloni ne znače puno, predložio bih da svako ko želi pomenute usluge, uplati sumu novca u skladu sa mogućnostima, na račun neke od humanitarnih stranica - naveo je on.