Ministar u Vladi Republike Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, boravi u zvaničnoj poseti Turkmenistanu gde će predstavljati Srbiju na Međunarodnom forumu posvećenom tridesetogodišnjici stalne neutralnosti Turkmenistana, koji će se održati 11. i 12. decembra u Ašhabadu.

Međunarodni forum, koji organizuje Vlada Turkmenistana u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, ima za cilj podsticanje strateškog dijaloga među državama, međunarodnim organizacijama i civilnim društvom, kao i promociju kulture mira i poverenja kao ključnog faktora održivog razvoja, saopšto je kabinet ministra.

Popovič predstavlja Srbiju na formu koji će se održati 11. i 12. decembra. Foto: Dario Konstantinović

Ministar Popović je ovom prilikom istakao da Turkmenistan predstavlja izuzetan ekonomski potencijal za našu ekonomiju i veliku perspektivu za Srbiju.

- Kao jedan od lidera Centralne Azije po rezervama prirodnog gasa, Turkmenistan zauzima četvrto mesto u svetu i raspolaže značajnim zalihama nafte. Turkmenistan traži nove mogućnosti za izvoz, dok mnoge zemlje sve više pokazuju interesovanje za njegove energetske resurse. Pored energetike, Turkmenistan nudi značajan potencijal za zajedničke projekte u industriji, poljoprivredi, građevinarstvu i inženjerskim tehnologijama. Srbija vidi mogućnosti za izvoz poljoprivredne mehanizacije, semena, đubriva i prehrambenih proizvoda, kao i za realizaciju projekata koji doprinose modernizaciji ovih sektora i primeni savremenih tehnoloških rešenja - zaključio je ministar Popović.

- Zahvalni smo nezavisnom i trajno neutralnom Turkmenistanu na doslednoj i čvrstoj podršci očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, po pitanju naše južne pokrajine Kosova i Metohije, kao i na neutralnom stavu povodom Rezolucije o Srebrenici - dodao je ministar Popović.

Zahvalni smo Turkmenistanu na doslednoj i čvrstoj podršci, rekao je Popović. Foto: Dario Konstantinović

Tokom prvog dana foruma, ministar Popović će održati niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Vlade Turkmenistana, kao i sa rukovodstvom ministarstava nadležnih za energetiku, trgovinu i spoljnoekonomske odnose, industriju i građevinarstvo, poljoprivredu i komunikacije, u cilju sveobuhvatnog proširenja bilateralne saradnje.

Na forumu u Ašhabadu učestvuje preko 500 delegacija. Foto: Dario Konstantinović