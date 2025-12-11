Slušaj vest

U Osnovnoj školi "Josif Pančić" na Banovom brdu u sredu u večernjim satima kod učenika osmog razreda pronađene su jezive preteće poruke učenicima koje aludiraju na tragediju koja se pre dve godine dogodila u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Na ceduljicama su ispisane poruke "Niste svesni šta vas čeka, pazite se", "Pobiću vas sve, sutra donosim pištolj".Roditelji i đaci uznemireni su zbog ovoga, a danas je u ovoj osmoletki u prepodnevnim satima bilo pojačano dežurstvo nastavnika i policije, saznaje Kurir.

Našoj redakciji je stigao mejl jednog zabrinutog oca koji je dostavio fotografije papirića sa pretećim tekstom.

- Roditelji su u strahu i ne žele da šalju decu u školu dok se ne garantuje njihova bezbednost - naglasio je otac.

jezive pretnje ispisane na papiriću Foto: Privatna arhiva

Škola preduzela sve mere

Kurir je ovim povodom kontaktirao školu odakle nam je potvrđeno da su kod osmaka pronađene ove poruke i da je škola odmah preuzela sve mere u skladu sa zakonom.

- Direktor škole je putem mejla od odeljenskog starešine saznao za to i odmah obavestio policiju. Danas pre podneva pojačana su dežurstva nastavnika, policija je bila u školi, pojačana su i njihova dežurstva i zakazani su sastanci Tima za krizne situacije i Tima za zaštitu učenika od nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja - kazala je Dragana Ješić, pomnoćnica direktora ove osnovne škole i dodala:

Mnogo dece nije došlo u školu

Mnogo dece nije došlo na nastavu Foto: Nemanja Pančić

- Svi roditelji su obavešteni o situaciji i pozvani da porazgovaraju sa decom. Primetno je da danas pre podne dosta đaka nije bilo u školi s tim što osmi razred ide popodne, ali ne znamo da li je ova situacija razlog ili pak sezona i epidemija respiratornih virusa. Obavestili smo o svemu Ministarstvo prosvete i nadležnu školsku upravu.