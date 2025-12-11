"Pobiću vas sve, sutra donosim pištolj" Jezive pretnje u školi na Banovom brdu: Policija i nastavnici hitno pojačali mere!
U Osnovnoj školi "Josif Pančić" na Banovom brdu u sredu u večernjim satima kod učenika osmog razreda pronađene su jezive preteće poruke učenicima koje aludiraju na tragediju koja se pre dve godine dogodila u OŠ "Vladislav Ribnikar".
Na ceduljicama su ispisane poruke "Niste svesni šta vas čeka, pazite se", "Pobiću vas sve, sutra donosim pištolj".Roditelji i đaci uznemireni su zbog ovoga, a danas je u ovoj osmoletki u prepodnevnim satima bilo pojačano dežurstvo nastavnika i policije, saznaje Kurir.
Našoj redakciji je stigao mejl jednog zabrinutog oca koji je dostavio fotografije papirića sa pretećim tekstom.
- Roditelji su u strahu i ne žele da šalju decu u školu dok se ne garantuje njihova bezbednost - naglasio je otac.
Škola preduzela sve mere
Kurir je ovim povodom kontaktirao školu odakle nam je potvrđeno da su kod osmaka pronađene ove poruke i da je škola odmah preuzela sve mere u skladu sa zakonom.
- Direktor škole je putem mejla od odeljenskog starešine saznao za to i odmah obavestio policiju. Danas pre podneva pojačana su dežurstva nastavnika, policija je bila u školi, pojačana su i njihova dežurstva i zakazani su sastanci Tima za krizne situacije i Tima za zaštitu učenika od nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja - kazala je Dragana Ješić, pomnoćnica direktora ove osnovne škole i dodala:
Mnogo dece nije došlo u školu
- Svi roditelji su obavešteni o situaciji i pozvani da porazgovaraju sa decom. Primetno je da danas pre podne dosta đaka nije bilo u školi s tim što osmi razred ide popodne, ali ne znamo da li je ova situacija razlog ili pak sezona i epidemija respiratornih virusa. Obavestili smo o svemu Ministarstvo prosvete i nadležnu školsku upravu.
Podsetimo, Kurir je u ponedeljak pisao o OŠ "Nadežda Petrović" gde su roditelji i đaci bili uznemireni jer je prethodne nedelje u kabinetu za engleski jezik pronađena ceduljica u kojoj je navodno pisalo: "Pobiću vas sve 8. decembra za vreme drugog časa!" Škola je u ovom slučaju postupila po protokolu i preuzela ispitivanje.