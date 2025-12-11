Slušaj vest

Učenik osmog razreda OŠ "Josif Pančić" u sredu uveče uputio je jezive pretnje đacima ispisane na ceduljicama kako bi odložio kontroloni zadatak!

Milan Bajić, direktor ove osmoletke, kaže za naš list da je odmah po saznanju događaja, škola preduzela sve neophodne mere i postupila u skladu sa protokolom za postupanje u kriznim situacijama.

- Obaveštena je policija, školska uprava i Savet roditelja. Na osnovu do sada prikupljenih informacija reč je o neprimerenom ponašanju učenika koji je podmetanjem pretećih poruka, želeo da odloži ispitivanje provere znanja učenika. Škola će nastaviti i dalje da postupa u skladu propisanim procedurama, a danas će biti održani sastanak Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja i zanemarivanja radi preduzimanja daljih aktivnosti prema učeniku, nakon prikupljenih svih informacija - naveo je Bajić i dodao:

jezive pretnje ispisane na papiriću Foto: Privatna arhiva

- U cilju prevencije i smirivanja situacije, škola se obratila policiji i zatražila pojačano prisustvo ovih službi. Zakazana je i sednica Saveta roditelja u cilju obaveštavanja o svim preduzetim aktivnostima škole, unapređivanju bezbednosti i smanjenja širenja dezinformacija i panike.

Podsetimo, u OŠ "Josif Pančić" na Banovom brdu u sredu u večernjim satima kod učenika osmog razreda pronađene su jezive preteće poruke učenicima koje aludiraju na tragediju koja se pre dve godine dogodila u OŠ "Vladislav Ribnikar".