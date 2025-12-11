Slušaj vest

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Odluku o formiranju Saveta za porodicu i demografiju kojim će predsedavati premijer prof. dr. Đuro Macut.

Povodom formiranja Saveta, ministarka za brigu o porodici i demografiju i potpredesednica Saveta Jelena Žarić Kovačević izjavila je da Srbija po prvi put dobija telo koje će, kao glavni nosilac demografske politike u zemlji, da usklađuje politike svih relevantnih resora, te da njegovim formiranjem Srbija čini jedan od ključnih koraka ka izgradnji stabilnog sistema podrške porodici i demografskog razvoja, navodi se u saopštenju.

Dodala je i da ministarstvo započinje rad na izradi prve Strategije demografskog razvoja Republike Srbije za period od 2026. do 2036. godine, sa projekcijama do 2050. godine, sa pratećim akcionim planom, u skladu sa Programom rada Vlade i uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija.

Đuro Macut
Premijer Đuro Macut će predvoditi  Savet za porodicu i demografiju Foto: Marko Karović

- Kroz ovaj strateški dokument, Srbija odlučno postavlja demografiju u sam vrh svojih razvojnih prioriteta. Očekujem da će nova Strategija da ponudi konkretne mere čija implementacija će dovesti do boljeg suočavanja sa izazovima fertiliteta, depopulacije, starenja stanovništva, migracija, usklađivanja rada i roditeljstva - zaključila je ministarka Jelena Žarić Kovačević.

Prema današnjoj Odluci Savet će, kao radno telo Vlade, između ostalog, razmatrati i predlagati mere za unapređenje pronatalitetnih mera, pratiti stanje u oblasti, inicirati preduzimanje mera i učestovavati u promociji demografske politike i politike brige o porodici.

Pored premijera Macuta i ministarke za brigu o porodici i demografiju Jelene Žarić Kovačević, koji će voditi sednice Saveta u svojstvu predsednika i potpredsednika, Savet za porodicu i demografiju će imati ukupno 23 člana, među kojima su resorni ministri, predstavnici akademske zajednice i udruženja građana.

