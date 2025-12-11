Slušaj vest

Mnogima se čini da je generacijski jaz nikada osetniji, a mladi širom sveta sve češće u svoj svakodnevni govor ubacuju englecizme koji neretko izazivaju zbunjenost starijih. Jedan Beograđanin prerušen u Deda Mraza objasnio je najpre za Kurir sleng "fleksovati":

- Da je Deda Mrazica sa mnom ja bih sa njom isfleksovao - rekao je.

Ipak, drugi sugrađani bili su detaljniji pa su otkrili da se pod ovim izrazom smatra "šepurenje" nekim fizičkim ili materijalnim stvarima. Neki su pretpostavili i da je termin povezan sa vežbanjem u teretani

- Kada si jak, onda fleksuješ, odećom, kolima...

- Fleks može da bude kada je neko fleksibilan.

- Kada se neko hvali nečime što neko drugi nema - bili su neki od komentara

Ovaj termin je najviše zbunio Beograđane

Sa druge strane, za termin NPC prolaznici su objasnili da potiče iz izraza "non plazable character", odnosno likova u video igricama koji ne mogu da interaktuju sa igračima, pa su naveli da se može iskoristiti za nekoga introvertnog, ali se isto tako može i iskoristiti za "nekoga ko radi glupe stvari".

- Kada neko izgleda kao da nema dovoljno karaktera i da nije dovoljno zanimljiva ličnost - kaže jedan od prolaznika

Goustovanje, kao još jedan čest termin među mladima, zbunio je broj Beograđana koji su reč odmah povezali sa gostovanjem, dok su drugi imali približniji odgovor objašnjavajući da je u pitanju termin koji se koristi za nestajanje, odnosno za uklanjanje neke osobe iz svog društvenog života.

- Možda ima veze sa duhovima - bilo je nagađanje jedne gospođe koja nije bila daleko od istine.

Neki od prolaznika ipak nisu znali šta znači reč "slej", dok su drugi pojasnili da je u pitanju englecizam koji najviše koriste devojčice kako bi pohvalile neku akciju jedne drugih:

- Kada nešto dobro uradimo onda kažemo "slej" - kaže jedna od prolaznica.

