Slobodan Sovilj o vremenskoj prognozi do kraja decembra i za Novu godinu

U Srbiji danas i za dane vikenda magla i niska oblačnost će se proširiti na većinu krajeva zemlje, a pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, kao i u delovima Timočke Krajine.

- Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, ponovo biti i sunčanih perioda. Stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra - najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije i dodao da će na području Beograda narednih dana biti maglovito, tmurno i hladnije vreme.

Vremenska prognoza do kraja decembra

Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je za TV Prva da će narednih dana najviše sunca biti na visokim planinama i da će tamo biti toplije vreme dok se u prestonici očekuje celodnevna magla.

Magla i Beogradu i narednih dana Foto: Stefan Stojanović

- Međutim, promena sinoptičke situacije sledi nam u poslednjoj dekadi decembra meseca i tada ćemo ponovo imati prolazna naoblačenja, po svemu sudeći sa mešovitim padavinama. Nema naznaka da bi za sada došlo do nekog ekstremnog zahlađenja, koje bi uslovilo intenzivnije snežne padavine u nižim predelima. Dakle, padavine ostaju na granici kiše i snega i kada bi se pojavile u poslednjoj dekadi meseca, ali sve ukupno količina padavina biće ispod proseka tokom ovog decembra nego što je uobičajeno, od 45 do 70 litara na mesečnom nivou po kvadratnom metru - kazao je Sovilj i dodao:

Krajem decembra zahlađenje i mraz

- Na samom kraju decembra većina prognostičkih modela sugeriše da ćemo se vratiti u prosečne vrednosti što znači da u nižim predelima treba računati na pojavu slabog mraza sa srednjim minimalnim temperaturama između -3 i dva stepena dok bi srednje maksimalne bile između dva i sedam stepeni. To su vrednosti oko ili stepen iznad proseka za ovaj period godine. Takve temperaturne možemo očekivati i početkom nove godine odnosno za sam kraj decembra i početak januara.

Iznenađuje nas vreme u decembru Foto: Jakov Milošević

Sovilj ističe i da su male šanse za sneg za novogodišnje praznike i da ga trenutno nema čak ni na planinama.

Da li će biti snega za doček

- S obzirom na to da nas očekuju visoke temperature u planinskim predelima do pred sam kraj decembra snega neće biti ni u planinskim predelima. Međutim, pred novogodišnje praznike i oko novogodišnjih praznika usled pada temperature možemo očekivati da će se snežni pokrivač formirati na Zlatiboru, Kopaoniku odnosno planinskim turističkim centrima, što se tiče nižih predela vrlo je mala verovatnoća - prognozira Sovilj i podseća da do prošle godine celu deceniju nismo imali snega za doček nove godine:

- Nekada je to bilo svake druge ili treće nove godine. Sada zahvaljujući klimatskim promenama, tendencijama stalnog porasta temperature kroz sva godišnja doba pa tako i tokom zime, imamo sve češću pojavu da nam pada kiša u nižim predelima. Prošle godine je u Beogradu bilo simboličnih dva do tri centimetra snega za doček nove godine, ali zahvaljujući onim malo intenzivnijim snežnim padavinama od 23. do 25. decembra. Ove godine je mala šansa za sneg, a u januaru i februaru ćemo pratiti vremensku situaciju i redovno izveštavati i upozoravati javnost o vremenskim prilikama odnosno neprilikama.