DA LI EVROPA ULAZI U NAJOPASNIJU VOJNU TRKU DECENIJE?- u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste – Da li Evropa ulazi u najopasniju vojnu trku decenije?
Gosti su:
Drago Bosnić - novinar BRIKS-a
Sreten Egerić - pukovnik u penziji
Milan Jolović - pukovnik u penziji
prof. dr Srđan Perišić - stručnjak za geopolitičke odnose
