Kupovina polovnog automobila često je lutrija, ali kada ga kupujete preko poznanika i prijatelja, ipak računate da nećete biti prevareni!

Tako je i jedna Beograđanka, verujući preporuci, odlučila da kupi automobil na autoplacu koji drži zet njene dugogodišnje prijateljice.

Ta odluka se, međutim, ispostavila - pogrešna.

- Rođena sam u vremenu koje kao da više ne postoji - vremenu kada su ljudi pomagali jedni drugima - započela je ona objavu u videu na Tiktoku gde ima profil "jugoslovenka90".

Žena ogorčena jer je prevarena prilikom kupovine polovnog auta
Beograđanka je odlučila da kupi auto preko prijateljske veze. Foto: Tik Tok Printscreen/jugoslovenka90

"Nebrojano puta sam ispadala naivna, ali tako je - kako je. U nekim godinama se teško menjaju krucijalne stvari.“

Poverenje bez provera

Automobil je kupila bez mnogo razmišljanja. Nije povela mehaničara, niti nekoga ko bi stručno proverio vozilo.

- Kupila sam ga s potpunim poverenjem. "Ruka ruci, nismo Turci". Čak nisam ni nekog muškarca povela, ni mehaničara - jer sam verovala da nema potrebe".

Tek na prvom servisu isplivala je sumnjiva činjenica: dijagnostika je otkrila da je automobil 2021. godine imao pređenih 152.000 kilometara. Danas na instrument tabli piše 147.168.

- Znači, moj auto je manje prešao nego kada sam ga kupila. Ja ne znam... kao da smo stvarno u nekoj vremenskoj spirali", navodi ona uz dozu ironije.

Neprijatan susret na placu

Auto-plac
Da je prevarena saznala je tek nakon prvog servisa. Foto: Zorana Jevtić

Kada je dokaz poslala prodavcu, vlasniku dobila je odgovor tek nakon nekoliko sati. Predložila je dogovor - da joj, kao kompenzaciju, pokriju predstojeće troškove: zamenu diskova, registraciju i redovan servis.

Ali kada je otišla na plac, usledilo je neprijatno iznenađenje.

- Stereo me napadaju njih dvojica - on i kolega njegov. Povišeni tonovi, drsko obraćanje. A ja došla u miru, samo da se dogovorimo. Ponudio je samo zamenu diskova i rekao: "Na ovom placu više nećeš kupovati auto". Ja sam mu odgovorila da svakako neću.

Dodaje i da veruje da bi pristup bio drugačiji da nije žena: "

To su samo moja nagađanja, ali verujem da bi prema muškarcu drugačije razgovarali".

Odlučila da ne ćuti

Ona je dodala i da upravo ide u policijsku stanicu da prijavi slučaj.

- Zapamtite - niko vam neće pomoći ako vi sami ne pokažete potrebu da pomognete sebi -poručila je.

Od šoka do relativizacije

0605zorana-jevtic.jpg
Mnogi su ukazali na činjenicu da se kilometraža stalno podešava. Foto: Zorana Jevtić

Ispod njenog snimka nizali su se brojni komentari - od potpune podrške, do onih koji smatraju da je "još prošla dobro".

"Na 90 odsto placeva u Srbiji, 100 odsto auta su sa vraćenom kilometražom.“

"Pa ti si srećna koliko si teška. Ljudi vraćaju 200-300.000".

"Uđi na sajtove za prodaju auta - svi imaju između 145.000 i 175.000 kilometara. Vraćaju bukvalno svakom vozilu".

Jedan korisnik podelio je lični primer iz inostranstva:

Auto-plac
U Nemačkoj je vlasnik koji je nameštao kilometražu dobio kaznu zatvora. Foto: Shutterstock

"Moj brat je kupio auto u Nemačkoj gde je vlasnik vratio 100.000 kilometara. Prijavio ga je - sud ga osudio na dve godine zatvora i doživotno zatvorio plac".

Drugi, navodno automehaničar sa dugim iskustvom, pokušao je da relativizuje problem:

"Od 1998. radim u servisima. Nije bitno koliko je auto prešao, već u kakvom je stanju. Bolje uzeti auto sa 300.000 nego sa 100.000 kilometara, jer ovaj sa 100.000 tek čekaju ulaganja".

A bilo je i "dobronamernih saveta":

"Drugi put povedi mehaničara i dijagnostiku. I veruj mi - ovo je minimalno vraćena kilometraža. Ima slučajeva gde vrate i 400.000", napisao je jedan naš čovek, a ova priča samo je još jednom pokazala da treba biti vrlo oprezan prilikom kupovine polovnog automobila.

