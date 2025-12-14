Slušaj vest

Sezona zimskih praznika sa sobom nosi nove opreze i pretnje, a jedna od najopasnijih je pirotehnika, zbog koje iz godine u godinu dolazi do nesreća sa teškim povredama.

Od početka hladnih dana zabeleženo je nekoliko slučaja povreda prouzrokovanih petardama, te je jednom dečaku iz Prijepolja odstranjeno dva prsta, jedan mladić dobio je povrede šake, dok je jedna žena potpuno ogluvela. Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je pedijatar Đorđe Milićević.

Kad đavo odnese šalu: Deca zbog petardi svake godine završe u agoniji - Pedijatar upozorio: Zbog eksplozije prsti otpadnu, stradaju i sluh i vid

- Svake godine se dešava repriza i imamo različite. Petarde nisu bezazlene, a najčešće povrede su opekotine različitih stepena, najčešće na rukama ali i na licu. Deca nekada drže petardu do poslednjeg momenta u ustima pre nego je bace i tako dođe do opekotina. Česte su i povrede očiju, sluha, dolazi do prskanja bubne opne - kaže Milićević.

Dolazi i do amputacije

On dodaje da dolazi i do amputacije jer se prsti od eksplozije otkinu, pa dodaje i da postoje i opasnosti od samog mirisa petardi:

- Miris petardi može negativno da reaguje na primer na ljude sa astmom, izazovu teško disanje i šištanje - kaže Milićević.

Milićević objašnjava da deca u starijim razredima osnovne škole najviše koriste pirotehniku, dok se korišćenje smanji u srednjoj školi:

- Svake godine ovo nosi neku vrstu žrtve, i svake godine imamo neko dete sa prst ili dva manje - kaže Milićević.

