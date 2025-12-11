Slušaj vest

"Preko programa Garancija za mlade, od 12.000 mladih, koliko je prošlo obuku, više od 7.000 je dobilo posao", navela je ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na Regionalnoj konferenciji „Garancija za mlade u Republici Srbiji – iskustva iz pilot okruga“, održanoj u Nišu.

Ona je istakla da su mladi temelj svakog društva koje želi da bude ekonomski održivo, demografski snažno i državotvorno orijentisano.

Navela je da Srbija snagu mladih prepoznaje, u nju ulaže i na njoj gradi svoj put.

"Garancija za mlade je garancija za Srbiju. Naša dužnost je da mladima stvaramo uslove da ostanu u svojoj zemlji i u njoj grade porodicu, karijeru i svoje mesto u društvu. To nije samo razvojni, već i strateški državni prioritet", naglasila je ministar.

Podsetila je da je program Garancija za mlade namenjen mladima, od 15 do 29 godina, koji nisu zaposleni i nisu u procesu obrazovanja i obuke, i navela da u Srbiji takvih ima blizu 157 hiljada.

"Svaki mladi čovek, u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja obrazovanja, mora da dobije kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak školovanja, obuku ili praksu. To je evropski standard koji se u državama članicama EU sprovodi od 2014. godine", istakla je.

Garancija za mlade se trenutno sprovodi kao pilot projekat u tri okruga, Nišavskom, Sremskom i Rasinskom, što obuhvata 20 jedinica lokalne samouprave.

Od 1. januara 2024., otkako se počelo sa primenom, pa do 31. oktobra 2025. godine, u ovaj projekat uključilo se više od 17.000 mladih.

"Programske mere prošlo je 12.035 mladih, 7.377 njih dobilo je kvalitetnu ponudu za zaposlenje, za nastavak obrazovanja ili obuku njih 950, a troje za radnu praksu", navela je ministar.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da se iz budžeta Srbije svake godine izdvaja 200 miliona dinara za realizaciju ovog projekta, ističući i značajnu finansijsku podršku EU u sprovođenju ovog projekta.

Naglasila je i da Garancija za mlade od 2027. neće više biti pilot projekat, već će se primenjivati na teritoriji cele Srbije. Kako kaže, to će biti omogućeno kroz novi, prvi višegodišnji operativni IPA program 2024-2027, tačnije dva velika direktna granta u ukupnom iznosu od skoro 40 miliona evra.

"To su ulaganja u našu budućnost, u našu decu i u stabilnost i razvoj naše zemlje", navela je.

Ministar je naglasila da se Srbija kreće krupnim, odlučnim koracima ka unapređenju sistemskih rešenja za zapošljavanje mladih i istakla da se uz podršku EU partnera radi na izmenama Zakona o radu na pripremama Zakona o radnim praksama.