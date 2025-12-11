Slušaj vest

Pronaći stan za izdavanje u većim gradovima danas je postalo gotovo ravno malom podvigu. Iako oglasa na prvi pogled ne manjka, potraga za pristojnim prostorom i još korektnijim stanodavcem često se pretvara u iscrpljujuću avanturu, ispunjenu skrivenim pravilima, neočekivanim zahtevima i čitavom listom uslova koji sa realnim životom imaju sve manje veze.

Jedan od najvećih problema za podstanare je nesklad između cene i kvaliteta. Stanovi koji se izdaju po visokim cenama neretko nude minimalne uslove, zastarelu opremu ili zanemareno održavanje. Mnogi zakupci se žale da im se za sumu koja gotovo dostiže cenu rate kredita nudi stan koji „jedva ispunjava osnovne standarde za življenje“.

Ali, čak i kada se pronađe pristojan stan, slede novi izazovi vezani za stanodavca.

Kreativni (i ponekad apsurdni) zahtevi stanodavaca

U poslednje vreme sve je više primera neobičnih, pa i invazivnih pravila kojima pojedini stanodavci pokušavaju da oblikuju život svojih podstanara. Od očekivanja da se kući ne vraćaju posle 22 časa, da koriste samo određene delove stana, pa sve do zabrana koje zadiru u privatni život.

Teško je naći adekvatan stan za pristojnu sumu novca Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Jedna od najčešćih i najproblematičnijih jeste ograničavanje emotivnih veza podstanara. Sve češće se može čuti da stanodavci eksplicitno navode kako ne žele da zakupac ima devojku ili dečka, odnosno da partner ne sme da dolazi u stan. Obrazloženja variraju - od navodnog "mirnijeg režima“, preko navike da se u stan ulazi samo jedna osoba, do toga da se „ne žele dodatni gosti“.

Upravo takvu neprijatnu situaciju opisao je korisnik Redita jer stanodavac nije želeo da pusti devojku da pogleda stan jer ima dečka.

Šokantna objava

- Pozvao sam da pitam za više informacija, dogovorili smo termin za obilazak stana, i kada smo došli da pogleda stan, niko se nije javljao na telefon, nakon čega sam dobio poziv da je čovek zaboravio dogovor. Bio sam jako ljubazan i rekao da nije problem, da se svakom može desiti. Devojka je u međuvremenu zvala, nije dobila odgovor ni ona i ujutru je njoj stigao poziv od stanodavca, dogovorili su se da pogleda stan i kada se pojavila u dogovoreno vreme, stanodavci su sišli ispred zgrade i rekli joj da ne žele ni da je uzmu u razmatranje jer ima dečka. Do trenutka dolaska ispred zgrade po drugi put, nijednom nije spomenuto da nema potrebe da dolazi do stana i da joj takvu informaciju saopšte putem poziva ili poruke, već je odvojila svoje vreme dva puta da dođe da vidi i nasred ulice dobila komentar da je ne žele ni da pogleda stan, što je u najmanju ruku, ako je već došla da vidi moglo da se saopšti makar uz čašu vode nakon kratkog razgledanja kada je već došla. Da napomenem, devojka je pristojna, kulturna, uredno sređena i na vreme došla do adrese izdavanja. Sa njene strane i uživo i preko poziva i sa moje strane preko poziva (pošto nisam bio uživo u kontaktu sa stanodavcima) je malo reći sve bilo korektno - navodi se u objavi koja je pokrenula lavinu reakcija:

- Taj je izgleda tražio devojku, a ne podstanara - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Kad smo pre par godina muž i ja tražili stan, jedan stanodavac nas je pitao planiramo li decu jer on neće da izdaje stanove ljudima sa decom.Rekao da mu smetaju i prljaju zgradu. Tako da me iskreno ništa ne čudi.

Stanodavac je pozvao da joj uživo saopšti odluku Foto: Redit Printscreen

Neki su pomenuli i da mnogi stanodavci, uglavnom stariji građani ne vole da im neko dolazi u stan, pogotovo ne noću.

Došla po kiriju pa obula patike

- Imao sam stanodavku koja je, kada je došla po kiriju, obula moje patike u hodniku, čisto da vidi kako joj stoje (nisam stigao ni da reagujem koliko je brzo to uradila). Sledeći put je uzela moju otvorenu knjigu (koju sam spustio na sto da nju pustim unutra), isprevrtala stranice i kao "interesantna knjiga, a". Svetlo u kuhinji nije radilo. Kad sam je zvao da prijavim kvar, odgovorila je "pa šta će ti svetlo, ne vidiš kad mešaš začine?" Suvišno je reći da sam napustio stan u roku od tri meseca. Posle me još zvala nekoliko puta opet da nudi stan, kao "ti si jako fin mladić, jedan od mojih najkulturnijih stanara", dok je nisam blokirao - glasio je jedan od komentara.

Kako se izboriti za pošten odnos

Iako situacija nije laka, stručnjaci savetuju da je za fer i korektan odnos između stanodavca i stanara ključan ugovor koji smanjuje prostor za proizvoljna pravila.

Tražite transparentnost od početka, postavite sva pitanja pre ulaska u stan i jasno dogovoriti šta jeste, a šta nije prihvatljivo.

Ne pristajati na ponižavajuće uslove čak i kada je ponuda mala, pravo na privatni život je neupitno.