Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon istakao je na premijeri filma o grofu Savi Vladislaviću, Srbinu koji je postao ruski diplomata i "desna ruka" ruskog cara Petra Velikog, da ovaj dokumentarac predstavlja važan korak ka obnovi sećanja na nepravedno zanemarenu ličnost koja trajno povezuje srpsku i rusku istoriju.

Gujon je naglasio da je Sava Vladislavić, Srbin iz Gacka koji je rođen krajem 17. veka, ostavio dubok trag u svetskoj diplomatiji, pre svega time što je ucrtao i danas važeću granicu između Rusije i Kine.

Arno Gujon uoči premijere filma o Savi Vladislaviću Foto: Marko Petrović





- Premijera filma u Ruskom domu je početak oživljavanja priče o čoveku koji je bio „naše gore list" u samom srcu Ruske imperije. Do kraja godine, prikazaćemo proširenu verziju filma kroz serijal od sedam epizoda na srpskoj televiziji, dok će sledeće godine uslediti velika promocija u Sankt Peterburgu, gradu u kome je Vladislavić sahranjen - rekao je Gujon.

Putopisno dokumentarni film vodi publiku kroz mesta u kojima je grof Sava Vladislavić delovao a sniman je u čak osam zemalja: Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji, Rusiji, Turskoj i Kini.

Veliko interesovanje za film Foto: Marko Petrović

- U Srbiji je nedovoljno poznata činjenica da je grof Sava Vladislavić osnovao Trojicosavsk, jedini grad na svetu posvećen Svetom Savi i to na granici današnje Rusije i Mongolije. Grof je takođe dao nemerljiv doprinos evropskoj kulturi kroz mecenstvo, inspirišući slavnog Vivaldija da mu posveti operu - naglasio je Gujon.

Arno Gujon je u Ruskom domu obišao i izložbu o Petru Velikom Foto: Marko Petrović

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije je finansirala snimanje serijala, autor je Boško Kozarski koji je nagrađivan u Srbiji i Rusiji za doprinos promociji kultura obe zemlje.