U Srbiji, zemlji u kojoj se još uvek veruje da "komšija znači više od rođenog brata", odnosi među ljudima koji dele istu zgradu, ulicu ili sokak ostaju večita tema razgovora i povod za osmeh, i za nervozu. Dok se na jednoj strani neguje tradicija zajedništva, sve češće se čuje i priča o sukobima, zamerkama i tihim ratovima "preko ograde".

Iako se način života menja, mnoge navike ostaju iste. U manjim sredinama komšije se i dalje pozdravljaju na ulici, razmenjuju domaće proizvode, čuvaju jedni drugima decu i ključeve od kuće, ili „svrate na minut“ koji se pretvori u sat. U mnogim zgradama i danas se zna ko je "dobri duh ulaza", onaj koji preuzima da okiti hodnik za praznike ili priskoči u pomoć kad nestane struje.

Ipak, kao i svuda, razmirice nisu retke. Od buke u kasnim satima, preko nerešenih pitanja oko parkinga, do večitog problema ko plaća zajedničke troškove zgrade. Nije retko ni da sitnice prerastu u višemesečne sukobe, a korisnici Redita otkrili su kakve su probleme i razmirice imali s komšilukom.

Komšija napravio haos

Svaki komšiluk ima i lepših i neprijatnih situacija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Na Reditu se pokrenula polemika upravo o tome koja je najgora stvar koju su vam komšije uradile?

- Nama su otrovali psa pre par godina, jer im je uznemiravao pudlicu. I pre dve godine su blokirali put kada su prolazila pogrebna kola s dedinim sandukom pa je pola komšiluka moralo da se svađa, došlo je i do tuče jer je taj komšija ušao u kuću i zaključao se. Na kraju su provalili u kuću, uzeli ključ i preparkirali auto. Inače, niko u naselju ne razgovara sa njima. A i poznati su kod nas u mestu kao veliki kleptomani. Kakva su vaša iskustava sa komšijama - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu reakcija:

- Dok sam živeo u kući sa roditeljima, moj deda je bio u svađi sa polovinom komšiluka, a naročito sa prvim komšijom. Ulica je bila još neasfaltirana, moj deda je bio veliki zastupnik asfaltiranja ulice, a taj komšija veliki protivnik, jer je uzurpirao veliki deo ulice i koristio ga kao svoje dvorište. Kad je padala kiša jednom, on je namerno prolazio traktorom po ulici da nam je što više raskopa i izore (ovo se dešavalo u gradu, ne na selu) - napisao je prvi korsnik, dok je drugi dodao:

Srbi otkrili kakve svađe i razmirice imaju sa susedima Foto: Redit Printscreen

Negde uopšte nema sukoba

- Sipali hemikaliju u koren trešnje koja se osušila. Napravili garažu kod prozora naše spavaće sobe, tako prozor gleda u zid. Sreća te ne živim više tamo. Redovno mi u dvorište na placu bacaju smeće, mrtve mačke i oglodane kosti od ovčije glave.

Ipak, bilo je i onih koji nikada nisu imali sukobe i probleme sa susedima.