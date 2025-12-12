Komšija blokirao put kad je prolazio dedin sanduk: Zaključao se u kuću pa nastao haos: Ovo je komšijska drama godine, Srbi otvorili dušu o susedima
U Srbiji, zemlji u kojoj se još uvek veruje da "komšija znači više od rođenog brata", odnosi među ljudima koji dele istu zgradu, ulicu ili sokak ostaju večita tema razgovora i povod za osmeh, i za nervozu. Dok se na jednoj strani neguje tradicija zajedništva, sve češće se čuje i priča o sukobima, zamerkama i tihim ratovima "preko ograde".
Iako se način života menja, mnoge navike ostaju iste. U manjim sredinama komšije se i dalje pozdravljaju na ulici, razmenjuju domaće proizvode, čuvaju jedni drugima decu i ključeve od kuće, ili „svrate na minut“ koji se pretvori u sat. U mnogim zgradama i danas se zna ko je "dobri duh ulaza", onaj koji preuzima da okiti hodnik za praznike ili priskoči u pomoć kad nestane struje.
Ipak, kao i svuda, razmirice nisu retke. Od buke u kasnim satima, preko nerešenih pitanja oko parkinga, do večitog problema ko plaća zajedničke troškove zgrade. Nije retko ni da sitnice prerastu u višemesečne sukobe, a korisnici Redita otkrili su kakve su probleme i razmirice imali s komšilukom.
Komšija napravio haos
Na Reditu se pokrenula polemika upravo o tome koja je najgora stvar koju su vam komšije uradile?
- Nama su otrovali psa pre par godina, jer im je uznemiravao pudlicu. I pre dve godine su blokirali put kada su prolazila pogrebna kola s dedinim sandukom pa je pola komšiluka moralo da se svađa, došlo je i do tuče jer je taj komšija ušao u kuću i zaključao se. Na kraju su provalili u kuću, uzeli ključ i preparkirali auto. Inače, niko u naselju ne razgovara sa njima. A i poznati su kod nas u mestu kao veliki kleptomani. Kakva su vaša iskustava sa komšijama - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu reakcija:
- Dok sam živeo u kući sa roditeljima, moj deda je bio u svađi sa polovinom komšiluka, a naročito sa prvim komšijom. Ulica je bila još neasfaltirana, moj deda je bio veliki zastupnik asfaltiranja ulice, a taj komšija veliki protivnik, jer je uzurpirao veliki deo ulice i koristio ga kao svoje dvorište. Kad je padala kiša jednom, on je namerno prolazio traktorom po ulici da nam je što više raskopa i izore (ovo se dešavalo u gradu, ne na selu) - napisao je prvi korsnik, dok je drugi dodao:
Negde uopšte nema sukoba
- Sipali hemikaliju u koren trešnje koja se osušila. Napravili garažu kod prozora naše spavaće sobe, tako prozor gleda u zid. Sreća te ne živim više tamo. Redovno mi u dvorište na placu bacaju smeće, mrtve mačke i oglodane kosti od ovčije glave.
Ipak, bilo je i onih koji nikada nisu imali sukobe i probleme sa susedima.
- Ima puno ruznih situacija, ali takođe ima puno i lepih situacija, sve zavisi ko je kakva osoba. Imam komšiju koji stalno nešto burgija po stanu već duže vreme, kao da planira da buši put do Kine, a imam komšiju koji je onako stariji, ali nekako neverovatno pozitivna osoba koju kad vidiš nekako ti ulepša dan.