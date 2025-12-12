Srbi rasprodaju imanja za bagatelu: Dve kuće, ambar i voćnjak za 11.000€! Ovo su najjeftinije nekretnine!
Dok cene stanova u većim gradovima, posebno u Beogradu i Novom Sadu, iz meseca u mesec obaraju rekorde, na samo sat ili dva vožnje dalje može se pronaći potpuno druga slika tržišta.
Dok za kvadrat u glavnom gradu treba izdvojiti i do 3.500 evra, u selima širom Srbije čitave kuće sa okućnicom koštaju značajno manje od jedne gradske garsonjere.
Kurir je pretražio oglase i izdvojio nekoliko najpovoljnijih ponuda - neke od njih zahtevaju renoviranje, ali predstavljaju pravu priliku za svakoga ko želi mir, prirodu ili investiciju u jeftino seosko domaćinstvo.
Kuća i 4 pomoćna objekta za 10.000 evra
Na ulazu u selo Bačevica, opština Boljevac, prodaje se kuća od 72 metara kvadratnih, sa čak četiri pomoćna objekta.
Kuća ima vodu, struju, bunar i nalazi se na placu od 7,24 ara. Objekat jeste star i zahteva ozbiljno uređenje - kuća nema kupatilo, ali postoji izgrađen temelj za potpuno novu kuću, nekretnina je uknjižena, a agencijska provizija je 500 evra.
Za one koji žele veliko imanje i mirno okruženje, to sve mogu dobiti po ceni od 10.000 evra.
Kuća od 80 m2 i 7 ari placa
U selu Trudelj, nadomak Gornjeg Milanovca, prodaje se kuća od 80 m2 na placu od 7 ari. Cena je svega 10.000 evra.
Kuća predstavlja dobru polaznu tačku za adaptaciju - idealna za vikendicu ili seosko domaćinstvo.
Dve kuće, ambar i voćnjak
U selu Crnoljevica, u Svrljigu, prodaje se kuća od 50 metara kvadratnih na placu od 660 metara kvadratnih.
Prizemlje: letnja kuhinja i soba,
Sprat: dve prostorije.
Uz nju se dobija:
- stara kuća od 82 m2,
- ambar,
- voćnjak od 496 m2.
Sve zajedno prodaje se po ceni od 10.000 evra.
Objekti su stari, ali za one koji sanjaju o imanju na selu, ovo je jedna od najboljih ponuda po toj ceni.
Uređena kuća i ogromno dvorište
Za kupce koji žele da se presele odmah nakon manjih radova, kuća u selu Miloševo kod Jagodine je odlična opcija. Cena iznosi 11.000 evra, a kuća sadrži:
- hodnik,
- dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom,
- spavaću sobu,
- prostoriju predviđenu za kupatilo,
- ostavu i pristup potkrovlju.
Plac od 12 ari pruža mogućnosti za sadnju, voćnjak, pa čak i dodatne objekte po želji. Struja je obezbeđena, kao i hidrofor, a blizina jezera daje posebnu vrednost ovoj nekretnini.
Selo kao šansa za novi početak
Dok u gradovima cene nekretnina dostižu vrtoglave visine, sela širom Srbije postaju prava riznica mogućnosti.
Za 10.000 do 12.000 evra moguće je kupiti čitavo domaćinstvo, zemljište i prostor koji omogućava život u prirodi.
Sve više mladih parova, porodica i ljudi koji rade od kuće okreće se ovakvim ponudama, a oglasi pokazuju da je ponuda široka, ali brzo nestaje - jer su ovako povoljne kuće tražene, uprkos tome što zahtevaju ulaganja.