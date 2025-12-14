Slušaj vest

Zašto ljubomora često stoji iza tragedija, ali i kada su razlozi potpuno drugačiji? Da li je, i kada, ovaj osećaj posesivnosti opravdan?

Odgovore na ova pitanja dale su Marija Milenković, psihoterapeut i Ljiljana Stanišić, novinarka i voditeljka Kurira.

Marija Milenković Foto: Kurir Televizija

Patološka i reaktivna ljubomora

- Često se ljubav vezuje za ljubomoru, odnosno ljubomora za ljubav. Pitanje je gde je granica. Ljubomora ima negativnu konataciju, a tada mislimo na patološku ljubomoru koja prevazilazi granice, koja je bez razloga. Imamo i reaktivnu ljubomoru, kada je to reakcija na ono što vidimo. Danas je teško ne biti ljubomoran - kaže Mileković.

Mileković kaže da ljubav nije ljubomora i ne treba da bude njen odraz, već je u pozadini ljubomore strah od gubitka, nepripradanja, pa ima i normalne ljudske težnje da budemo atraktivni suprotnom polu:

Ko je ljubomorniji - muškarci ili žene?

Milenković kaže da žene češće ispoljavaju ljubomoru:

- Kada skliznemo u ljubomoru, pokušavamo da iskrivimo realnost degradirajući sebe, ili suprotno, kada je muškarac ljubomoran češće imamo tu vrstu posedovanja, muškarac sebi u psihološkom smislu objasni da poseduje ženu, da on njome raspolaže. Minimalne doze ljubomore, svest o tome da nam je stalo da zadržimo odnos i da kada postoji problem se o njemu priča, tada ljubomora daje začin vezi. Kada to pređe granicu, kada nema činjenica i osoba u svojoj glavi razvija filmove šta bi bilo.

Milenković kaže da je najvažnije da znamo da nikoga ne možemo da sprečimo u prevari, a lojalnost i vernost je odluka ljudskih bića, jer čovek jeste poligamno biće i u prirodi mu je da flertuje:

- Bitna je svest o tome da gledajući vrline partnera odlučimo da budemo verni - kaže Milenković.

Ljiljana Stanišić Foto: Kurir Televizija

Stanišić o aferama slavnih

Stanišić kaže da je prisustvovala situacijama koje su se gotovo činile nerealno, pa objašnjava:

- To su bile situacije gde muškarac laže svoju partnerku, priča joj sve najlepše, a ima još jednu paralelnu vezu. Kada vidite to, zapitate se ako je osoba koja je tako lepa i uspešna i doživljava ovakvu situaciju, šta li se meni dešava?

Ona dodaje da je mnogo primera na estradi prevare i afera, pa kaže i da su joj ljubavnice poznatih ličnosti dostavljale materijal o tome šta oni rade van svoje veze.

Ljubomora - Kada je opravdana a kada nas odvlači u stravičan zločin i tragediju? Izvor: Kurir televizija

- Kod mene kao žene se budio osećaj, ako se tako nešto dešava u tim krugovima, šta mogu ja da očekujem? Ljudi su skloni varanju i manipulaciji. Muškarci i žene podjednako, ko želi i ko je u tim izazovima malo labilniji je pitanje. Javne ličnosti nisu jedini primer, crna hronika je puna ovakvih informacija, možda je i češće - kaže Stanišić.

