Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je danas sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom o stanju bezbednosti u našoj južnoj pokrajini.

Na sastanku održanom u Beogradu razmatrane su i aktivnosti koje se preduzimaju radi praćenja situacije na terenu, sprečavanja eskalacije krize i, u konačnom, očuvanja mira i bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije.

U razgovoru je konstatovano da je bezbednosna situacija u Pokrajini izuzetno osetljiva i da je stoga važno da Kfor u potpunosti postupa u skladu sa svojim mandatom, kao i da je neophodno nastaviti sa zajedničkim aktivnostima i održavanjem redovnih kontakata snaga Vojske Srbije i Kfora na svim nivoima.

Ističući da jednostrani potezi privremenih institucija samouprave u Prištini predstavljaju najveću pretnju bezbednosti, general Mojsilović je od komandanta Kfora zatražio da preduzme neophodne mere za zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji — u skladu sa mandatom Međunarodnih bezbednosnih snaga kao jedine legitimne oružane formacije u Pokrajini, a posebno tokom kampanje za predstojeće izbore na Kosovu i Metohiji.

Ukazao je i da Republika Srbija ne gleda blagonaklono na kontinuirano naoružavanje i obučavanje takozvanih "Kosovskih bezbednosnih snaga", ocenjujući da je reč o provokativnim aktivnostima koje ne doprinose miru i bezbednosti.