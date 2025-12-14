Slušaj vest

Postojii verovanje da Srbi u starini nisu jeli svinjsko meso sve do dolaska Turaka, koji su navodno birali najčistije životinje za ishranu. Prema toj priči, upravo pod osmanskim uticajem svinja postaje deo svakodnevne ishrane na Balkanu.

Doktor Daniela Eger govorila je za Kurir televiziju na temu uticaja svinjskog mesa na ljudski organizam.

- U sve tri monotističke religije svinjetina je označena kao nezdrava ili nečista, a mi smo postali fanovi svinjetine verovatno jer je najjeftinije. Svinjsko meso je puno parazita, nije preporučljivo za ishranu. Svinje koje nisu vakcinisane su prenosioci mnogih bolesti, a znamo da su svinje spremne da pojedu bilo šta, čak i svoje mladunce ili izmet - kaže Eger.

Ona dodaje da ona lično ne jede svinjetinu, a kaže da se oseća mnogo bolje od kada je promenila ovu svoju naviku.

Kako da se hranimo pravilno?

- Nikada nemojte da se najedete. Jedite koliko vam prija, dok osećate da možete da jedete još. Tada prestanite. Ne dosipajte u tanjir. Svako sipa koliko smatra da mu treba, a koliko nam staje u šaku, toliko nam staje u želudac. On može da se proširi na četiri litra, ali kada je prazan to je 70 grama - kaže Eger.

Eger kaže da što je država bogatija, to se više mesa jede, pa dodaje i da po statistici Srbija nije na vrhu liste, već Nemci.

Pasulj ima više proteina od krmenadle

- Zabluda je da vam druga hrana neće dati snage kao meso. U sočivu i pasulju, kao i u bobu, ima mnogo više proteina nego u kremenadli - kaže Eger.

Ona dodaje da mesto u ishrani treba da čini 10 do 12 odsto unesene hrane dnevno.

- Skloni smo mnogim bolestima i parazitima, a ima mnogo parazita u svinjetini. Srbima ne daj Bože da diraš svetu kravu svinju. Piletina je jeftinija, a bolja od svinjetine, ukoliko nije prerađivana - kaže Eger.

Eger savetuje da jedemo zdravo i sezonski, te da zaobilazimo hranu iz plastenika.

