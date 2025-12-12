Slušaj vest

Sve više mladih doživljava srčane udare zbog nezdravog načina života, kao i energetskih pića koja su u slobodnoj prodaji.

Najgore je što na žurkama i u izlascima mešaju energetska pića sa alkoholom, a neki i sa narkoticima. O štetnim uticajima energetskih pića na zdravlje, posebno mladih, za Jutarnji program je govorio dr Petar Otašević, upravnik Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Jedno energetsko piće može da sadrži tri puta više kofeina nego šoljica kafe. Mladi ih piju jer kažu da ih održavaju budnim i daju im energiju. Ipak energetska pića mogu biti povezana sa mnogim zdravstvenim problemima. O tome se ovih dana raspravljalo i u Evropskom parlamentu. Zbog zabrinutosti za zdravlje mladih, poslanici su spremni da uvedu pravila i ograničenja za prodaju pića maloletnicima.

Kako objašnjava kardiolog dr Petar Otašević, sastavni delovi energetskog napitka su napravljeni tako da praktično podižu pritisak i ubrzavaju srčani ritam, stvarajući iluziju da se osećamo bolje i da možemo više da uradimo.

- Ukoliko se radi samo o jednom energetskom piću, verovatno nećemo ući u neki ozbiljan problem. Međutim, problem nastaje ukoliko uzmemo nekoliko energetskih pića zaredom, a pogotovo ukoliko ih mešamo sa alkoholom ili nekim drugim opojnim supstancama - dodaje kardiolog.

Mlad organizam ima manju mogućnost adaptacije od starijeg, objašnjava dr Otašević. Isti nivo ubrzanog srčanog ritma može biti štetniji za mlade nego za starije osobe. Kod osoba koje konzumiraju veći broj energetskih pića srčana frekvenca može da pređe 100 otkucaja u minuti i izazove različite ozbiljne aritmije kao što su preskakanje srca, komorske i pretkomorske ekstrasistole, koje ako su pojedinačne nisu toliko opasne, već samo neprijatne. Međutim, problem je što one mogu da se razviju u potencijalno životno ugrožavajuće aritmije.

- Što se tiče krvnog pritiska, on raste, pogotovo u kombinaciji sa nekim drugim sredstvima. Tako da ukoliko pritisak značajno skoči, može doći do ozbiljnog gušenja, do osećaja nedostatka vazduha, a u ekstremnim slučajevima i do grča krvnih sudova što može da izazove simptome slične infarktu miokarda - naglašava dr Otašević.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Praksa pokazuje da mladi ljudi koji rade noćne smene, studenti koji uče noću hronično koriste energetska pića. Prve dve noći možda ne osećaju probleme, ali već treće noći dolazi do problema – ubrzan rad srca, mučnina, gađenje, povraćanje – i obraćaju se za lekarsku pomoć.

- Obično kada smo umorni, a treba da ostanemo budni, kažemo: hajde da popijem jednu šoljicu kafe. To je praktično na neki način stimulans, jer kafa sadrži negde 60 do 90 mg kofeina. Energetska pića sadrže i do tri puta veću količinu kofeina. Tako, kad popijemo energetsko piće, to je kao da smo popili tri espresa, što zaista nije malo - napominje gost Jutarnjeg programa.

Savet je da budemo "pametni unapred", da planiramo svoje aktivnosti tako da nam tokom dana ne trebaju dodatni stimulansi, a ukoliko nam se spava, a želimo da ostanemo budni, bolje je popiti šoljicu kafe nego limenku energetskog pića.

Kako funkcioniše kombinacija sastojaka u energetskim pićima, kao što su taurin, guarana i šećer

Kako objašnjava dr Otašević, taurin je aminokiselina koja sama za sebe ima povoljno dejstvo u organizmu. Problem je u tome što taurin potencira neželjena dejstva kofeina na kardiovaskularni sistem.

Takođe, energetska pića stvaraju neku vrstu zavisnosti

Ilustracija Foto: Shutterstock

- Postanemo zavisni od toga da imamo taj osećaj viška energije. Jednostavno, osećamo se boljima nego što jesmo. Tako da je to više psihološka stvar u određenom segmentu. Međutim, što se tiče samog čišćenja tih neželjenih supstanci iz organizma, treba šest do 12 sati da bi se oni očistili od poslednje konzumacije - navodi kardiolog.

Da li je opravdana inicijativa EU o ograničavanju prodaje maloletnicima

Energetska pića evidentno izazivaju neku vrstu zavistnosti, pa bi, s obzirom da se alkohol i cigarete ne prodaju maloletnim osobama, i energetska pića trebalo da imaju određenu starosnu granicu, smatra dr Otašević.

- Jednostavno, među mlađom populacijom ne postoji svest o štetnosti energetskih pića. Tako da, ako ste stariji, verovatno postoji veća šansa da ćete shvatiti da je prekomerna konzumacija energetskih pića, pogotovo mešanje sa alkoholnim pićima, zaista ekstremno štetno za organizam - dodaje kardiolog.

Pored negativnog uticaja na kardiovaskularni sistem, energetska pića ugrožavaju i druge organe. Pre svega, bubrezi takođe mogu da stradaju ukoliko se velike količine energetskih pića uzimaju duži vremenski period.