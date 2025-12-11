Društvo
Apel MUP-a Srbije zbog magle na putevima: Vozači, pažnja! Prilagodite brzinu uslovima
MUP Srbije se oglasio zbog guste magle i apelovao na sve vozače.
"Zbog guste magle koja na pojedinim deonicama značajno umanjuje vidljivost, apelujemo na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i koriste kratka svetla i svetla za maglu.
Oprez je posebno važan u ranim jutarnjim i večernjim satima. Vozite pažljivo i čuvajte svoju i tuđu bezbednost", navode iz MUP-a.
