MUP Srbije se oglasio zbog guste magle i apelovao na sve vozače.

"Zbog guste magle koja na pojedinim deonicama značajno umanjuje vidljivost, apelujemo na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i koriste kratka svetla i svetla za maglu.

Oprez je posebno važan u ranim jutarnjim i večernjim satima. Vozite pažljivo i čuvajte svoju i tuđu bezbednost", navode iz MUP-a.

