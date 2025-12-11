Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije otvorio je danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu dvodnevni međunarodni naučni skup "Od Nikeje do danas (325–2025): Trajni značaj Prvog vaseljenskog sabora".

Porfirije je na početku naučnog skupa poručio okupljenima da su se danas okupili kako bi obeležili 1.700 godina od velikog crkveno-istorijskog događaja - Prvog Vaseljenskog Sabora u gradu Nikeji 325. godine, navodi se u saopštenju.

"I danas svedočimo da je istinito trajno Božje obećanje crkvi o svagda prisutnom duhu koji je nadahnjuje. Danas se podsećamo nikejskih, sabornih svetootačkih zaloga, koji su povereni generacijama crkve i kojima su zaduženi 'rodovi rodova' kao neiscrpnom riznicom nepromenjivih večnih istina otkrivenja o jednosuštnosti Logosa i Premudrosti Božje Ocu, večnom rađanju Boga istinitog od Boga istinitog i Njegovom ovaploćenju radi spasenja sveta", naveo je Porfirije.

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Srboljub Ubiparipović u obraćanju okupljenima je podsetio je da se konferencija održava u godini jubileja od izuzetnog značaja kako za našu crkvu tako i za vaseljensko pravoslavlje.

Naglasio je da je skup deo šireg programa proslave, koji je započeo svetom Liturgijom u paraklisu fakulteta i otvaranjem izložbe "I videsmo slavu Njegovu", na kojoj su predstavljeni radovi nastavnika i studenata Akademije za umetnost i konzervaciju SPC.

Istakao je da taj naučni skup pruža priliku da se potpunije sagleda istorijski kontekst Sabora u Nikeji, uzroci njegovog sazivanja, teme o kojima je raspravljano, kao i trajne posledice njegovih odluka, a posebno je naglasio da nikejsko bogoslovsko i kanonsko nasleđe nije samo istorijska tema, već temelj crkvenog života do danas.

Pre početka naučnog dela, u fakultetskom paraklisu Svetog Jovana Bogoslova služena je sveta Liturgija koju je služio vikar Patrijarha, episkop moravički Tihon, uz asistenciju mitropolita debarsko-kičevskog Georgija.

Kako je navedeno u saopštenju SPC, usledilo je svečano otvaranje izložbe radova profesora i studenata Akademije za umetnosti i konservaciju Srpske Pravoslavne Crkve pod nazivom "I videsmo slavu Njegovu".

Otvaranju skupa su prisustvovali mitropoliti crnogorsko-primorski Joanikije, raško-prizrenski Teodosije, zvorničko-tuzlanski Fotije, braničevski Ignjatije, vranjski Pahomije, kruševački David, niški Arsenije itimočki Ilarion, kao i episkopi valjevski Isihije, moravički Tihon i marčanski Sava.