U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Bojana Čogurić, sudija pojedinac, u pravnoj stvari tužilaca Stojana Rajića i Dušana Rajića, obojica iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Dragoslav Ljubičanović, advokat iz Beograda, protiv tuženih Privrednog društva za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc d.o.o. Beograd i Rajka Nedića iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 300.000 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 8. 7. 2025. godine, doneo je

PRESUDU

I DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev pa se OBAVEZUJU prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc d.o.o. Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Dušanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate:

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 24. 9. 2024. godine pod naslovom: "Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira: Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve vaše laži i prevare! Izdavač Kurira podneo krivične prijave", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od 25. 9. 2024. godine pod naslovom: "PRETNJE: Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira. Redakcija Kurira: Idemo do kraja! Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve laži i prevare", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 29. 9. 2024. godine pod naslovom: "Profit na bolesti dece: I ološ koji krade novac sa ikona manja je hulja od Rajića! Ovo Srbija mora da zna o liku i ne(delu) trenera koji prete našoj novinarki", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od dana 30. 9. 2024. godine pod naslovom: "ZAŠTITA! Ristić: Podržavamo novinarku Jelenu S. Spasić, neću odustati od toga da se privedu pravdi oni koji pozivaju na nasilje", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom izvršenja.

II ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Dušanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate:

- na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 24. 9. 2024. godine pod naslovom: "Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira: Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve vaše laži i prevare! Izdavač Kurira podneo krivične prijave", iznos od još 100.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od 25. 9. 2024. godine pod naslovom: "PRETNJE: Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira. Redakcija Kurira: Idemo do kraja! Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve laži i prevare", iznos od još 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 29. 9. 2024. godine pod naslovom: "Profit na bolesti dece: I ološ koji krade novac sa ikona manja je hulja od Rajića! Ovo Srbija mora da zna o liku i ne(delu) trenera koji prete našoj novinarki", iznos od još 100.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od dana 30. 9. 2024. godine pod naslovom: "ZAŠTITA! Ristić: Podržavamo novinarku Jelenu S. Spasić, neću odustati od toga da se privedu pravdi oni koji pozivaju na nasilje", iznos od još 100.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, KAO NEOSNOVAN.

III ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Dušanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 4. 10. 2024. godine pod naslovom: "Tužilaštvo i sudstvo da reaguju povodom braće Rajić, Ana Brnabić podržala Kurir i poslala jasnu poruku!" iznos od 150.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, KAO NEOSNOVAN.

IV ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Dušanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od dana 5. 10. 2024. godine pod naslovom: "Braćom Rajić treba da se pozabave tužilaštvo i sudstvo", iznos od 150.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, KAO NEOSNOVAN.

V DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev pa se OBAVEZUJU prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Stojanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate:

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 24. 9. 2024. godine pod naslovom: "Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira: Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve vaše laži i prevare! Izdavač Kurira podneo krivične prijave", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od 25. 9. 2024. godine pod naslovom: "PRETNJE: Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira. Redakcija Kurira: Idemo do kraja! Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve laži i prevare", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 29. 9. 2024. godine pod naslovom: "Profit na bolesti dece: I ološ koji krade novac sa ikona manja je hulja od Rajića! Ovo Srbija mora da zna o liku i ne(delu) trenera koji prete našoj novinarki", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od dana 30. 9. 2024. godine pod naslovom: "ZAŠTITA! Ristić: Podržavamo novinarku Jelenu S. Spasić, neću odustati od toga da se privedu pravdi oni koji pozivaju na nasilje", iznos od 50.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom izvršenja.

VI ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Stojanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate:

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 24. 9. 2024. godine pod naslovom: "Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira: Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve vaše laži i prevare! Izdavač Kurira podneo krivične prijave", iznos od još 100.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od 25. 9. 2024. godine pod naslovom: "PRETNJE: Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira. Redakcija Kurira: Idemo do kraja! Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve laži i prevare", iznos od još 100.000, dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 29. 9. 2024. godine pod naslovom: "Profit na bolesti dece: I ološ koji krade novac sa ikona manja je hulja od Rajića! Ovo Srbija mora da zna o liku i ne(delu) trenera koji prete našoj novinarki", iznos od još 100.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate;

na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od dana 30. 9. 2024. godine pod naslovom: "ZAŠTITA! Ristić: Podržavamo novinarku Jelenu S. Spasić, neću odustati od toga da se privedu pravdi oni koji pozivaju na nasilje", iznos od još 100.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, KAO NEOSNOVAN.

VII ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Stojanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu elektronskog izdanja medija od dana 4. 10. 2024. godine pod naslovom: "Tužilaštvo i sudstvo da reaguju povodom braće Rajić, Ana Brnabić podržala Kurir i poslala jasnu poruku!" iznos od 150.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, KAO NEOSNOVAN.

VIII ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu prvotuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Stojanu Rajiću iz Beograda solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete koja se sastoji u duševnim bolovima zbog povrede časti i ugleda, nastalu objavljivanjem neistinitih informacija u tekstu štampanog izdanja medija od dana 5. 10. 2024. godine pod naslovom: "Braćom Rajić treba da se pozabave tužilaštvo i sudstvo", iznos od 150.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 8. 7. 2025. godine do isplate, KAO NEOSNOVAN.

IX ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obaveže drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da trajno ukloni tekstove objavljene pod sledećim naslovima elektronskog izdanja medija od dana 24. 9. 2024. godine u 21.33 časova, kao i štampanog izdanja medija od dana 25. 9. 2024. godine: "Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira: Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve vaše laži i prevare! Izdavač Kurira podneo krivične prijave!", "PRETNJE! Braća Rajić crtaju metu na čelo novinarki Kurira. Redakcija Kurira: Idemo do kraja! Nećete nas ućutkati, raskrinkaćemo sve laži i prevare!", elektronskog izdanja medija od dana 29. 9. 2024. godine u 14.21 časova, kao i štampano izdanje medija od dana 30. 9. 2024. godine: "Profit na bolesti dece: I ološ koji krade novac sa ikona manja je hulja od Rajića! Ovo Srbija mora da zna o liku i (ne)delu trenera koji prete našoj novinarki", "ZAŠTITA! Ristić: Podržavamo novinarku Jelenu S. Spasić, neću odustati od toga da se privedu pravdi oni koji pozivaju na nasilje", elektronsko izdanje medija od dana 4. 10. 2024. godine u 21.18 časova, kao i štampano izdanje medija od dana 5. 10. 2024. godine "Tužilaštvo i sudstvo da reaguju povodom braće Rajić: Ana Brnabić podržala Kurir i poslala jasnu poruku!", "Braćom Rajić treba da se pozabave tužilaštvo i sudstvo", pod pretnjom plaćanja sudskih penala u iznosu od 100.000 dinara ukoliko postupi protivno odluci suda, KAO NEOSNOVAN.

X DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev pa se obavezuje drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u elektronskom izdanju medija www.kurir.rs i štampanom izdanju medija Kurir - najuticajnije dnevne novine Balkana, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju od dana kada je presuda postala pravnosnažna i izvršna.

XI ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kome je traženo da se obaveže drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da o svom trošku objavi u celosti ovu presudu u elektronskom izdanju medija www.kurir.rs i štampanom izdanju medija Kurir - najuticajnije dnevne novine Balkana, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno narednog dana od dana kada je presuda postala pravnosnažna, KAO NEOSNOVAN.