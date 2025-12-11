Slušaj vest

Problem nelegalnih deponija, opština Blace rešila je postavljanjem video-nadzora na najugroženijim lokacijama. Trideset sela, koliko ima ova opština, dobilo je kontejnere za odlaganje otpada, a za nesavesne građane, koji i pored toga bacaju smeće van obeleženih mesta, predviđene su kazne.

Nesavesno odlaganje otpada, naročito na seoskom području, gde je niklo mnogo divljih deponija, problem je sa kojim se suočava opština Blace. Vinovnici skoro nikada nisu uhvaćeni, a životna sredina bila je ugrožena.

Foto: Printscreen/RTS.rs

Ivan Burgić, predsednik opštine Blace, kaže: "U saradnji sa ministarstvom zaštite životne sredine realizovali smo projekat na lokacijama koje su bile najopterećenije, i na kojima je odlagano najviše komunalnog otpada. Taj projekat je zaživeo. Trenutno, na tim lokacijama nema više otpada, i mislim da će građani shvatiti značaj očuvanja životne sredine i da će koristiti isključivo mesta koja su predviđena za odlaganje otpada."

Kamere su za sada postavljene na tri lokacije, a pre toga očišćen je teren od otpada.

Violeta Simonović, komunalna inspektorka opštine Blace, dodaje: "Komunalna inspekcija svakodnevno vrši nadzor na lokacijama gde su bile divlje deponije. Takođe, u kancelariji imamo postavljen monitor i svakodnevno pratimo situaciju kada nismo na terenu. Postavljanje video-nadzora zaista je urodilo plodom. Smeće se više ne odlaže na tim lokacijama."

Meštani nekih blačkih sela sami su se organizovali i očistili deponije, a od nadležnih zatražili hitno postavljanje kontejnera za odlaganje smeća.

Foto: Printscreen/RTS.rs

Milena Jovanović, predsednica MZ sela Lazarevac kod Blaca, objašnjava: "Mi smo imali u selu jedan veliki problem sa jednom velikom deponijom u sredini sela. Uspeli smo da organizujemo jednu veliku akciju, skupili su se ljudi iz sela i volonteri, skupili to smeće. Javno komunalno preduzeće je to smeće izvezlo na njihovu deponiju. Nakon toga doterali su nam kontejnere u selo. Sada je problem rešen, zato što narod svoje smeće odlaže u kontejnerima."

U naredna dva meseca sva sela na području opštine Blace dobiće kontejnere za odlaganje otpada, a KJP nabavilo je i novi kamion za odnošenje smeća.