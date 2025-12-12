Slušaj vest

Pregled događaja za 12. decembar 2025. godine u Srbiji donosi brojna zanimljiva dešavanja. Ono što prvo treba napomenuti, pre svega zbog saobraćajnih gužvi koje se povodom toga očekuju u Beogradu, je večiti derbi.

Košarkaši Partizana večeras od 21 sat dočekaće Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom večitom derbiju u Evroligi. Crno-beli će pred svojim navijačima pokušati da dođu do pobede i tako preokrenu sezonu, dok crveno-beli ponovo traže put ka vrhu tabele.

Održaće se i koncert grupe koja je onima srednjih godina u Srbiji zasigurno obeležila detinjstvo. Tap 011 održaće koncert u MTS dvorani u 20 sati.

Danas takođe počinje i 33. Noć knjige. Trajaće od 12. do 14. decembra u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca, na 68 lokacija u 37 gradova u Srbiji i regionu.

Popusti će u tom periodu biti aktuelni i na sajtovima laguna.rs, delfi.rs i dicearena.rs.

U toku je i novogodišnji vašar na Beogradskom sajmuje jedinstvena manifestacija koja tradicionalno obeležava početak praznične sezone. Tokom 26 dana, od 5. do 30. decembra 2025, posetioci svih uzrasta moći će da uživaju u bogatom programu ispunjenom veseljem, svetlucavim ukrasima, mirisima zime i toplinom zajedničkog druženja.

Takođe, Beogradska filharmonija nastupiće u Kolarcu u 20 časova.

Ovo su neka od odabranih dešavanja u pregledu dana. Lep dan vam želimo!

Kurir.rs/ Telegraf.rs

