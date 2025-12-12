Slušaj vest

Nedavno su otkrivene maliciozne aplikacije špijuni koje se predstavljaju kao popularne aplikacije za poruke, a u suštini kradu poruke, kontakte, fajlove i druge lične podatke.

Čak i neki “besplatni programi” koji deluju bezopasno mogu da prate vašu lokaciju, navike i kontakte i da te podatke proslede trećim stranama.

Za običnog korisnika, to znači da svaki telefon i svaka instalirana aplikacija potencijalno može da prati šta radite. Stoga, bezbednost telefona više nije samo pitanje lozinke ili PIN-a, a napadi su sofisticirani i ne biraju žrtve, pa je svako ko koristi pametni telefon ili tablet potencijalna meta.

Miloš Jovanović Foto: Kurir Televizija

Mreže na kojima najviše vrebaju hakeri

O ovoj temi govorio je Miloš Jovanović, ekspert za praćenje i prisluškivanje telefona:

- Apple je poslao obaveštenje svim svojim korisnicima, jer smo mi zaboravili da koristimo društvene mreže. Samim prihvatanjem uslova korišćenja, mi smo već špijunirani odavno. Prihvatanjem uslova svake aplikacije, vi ste dali halkeru više informacija, nego što bi on ikada mogao da uzme od vas. Već decenijama unazad, telefoni realno prate i špijuniraju svaki naš korak. Naravno, ne navode da je to špijunaža, već poboljšanje i unapređenje korisničkog iskustva. Zapakono u jednu lepu foliju.

Jovanović kaže da ne postoji adekvatna zaštita.

- Danas je nemoguće biti izolovan iz digitalnog sveta. Nekorišćenje telefona je nemoguće. Znači od strane države smo svakonevno praćeni. Postoji i "fišing", to je akcija koju sprovode hakeri i prave stranicu koju vi posećujete. Na primer banke, kurirske službe, Instagrama, Fejsbuka - kaže Jovanović i dodaje:

Izabrana je reč godine za 2025. Foto: Shutterstock

"Paket se izgubio, pošaljite ponovne podatke"

- Takva stranica je ista kao i originalna a igraju na kartu straha, odnosno teraju vas da preduzmete neku hitnu akciju. Tražili su ljudima da u roku od 24 sata pošalju pornografske slike i slike male dece kako bi "sarađivali" sa državom. Hakeri idu na emociju straha, ne na tehnologiju. Pošalju poruku "paket se izgubio, pošaljite ponovne podatke" ili "uzeli su vam novac sa računa, pošaljite lozinku, ili vam nećemo spasiti novac." Uvek se ide na hitnost. - ističe.

Kaže i da je edukacija od presudne koristi, jer nas u suprotnom prati strah:

- Kada se bilo kome javi strah, tad treba da zastane. Svi oni igraju na kartu straha. Razuman čovek nikada neće kliknuti na sumnjiv link. Ali, ako sumnjiv link prati poruka "ako ne klikneš, desiće se nešto", tada se treba obratiti pažnja. Obratite pažnju šta klikćete i kome dajete informacije.

Otkriveno: Građani svakodnevno praćeni od strane špijuna! Hakeri preuzimaju sve podatke ako prihvatite ove uslove korišćenja aplikacije Izvor: Kurir televizija

