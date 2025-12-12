Slušaj vest

Dok pojedini gradovi u Srbiji beleže izuzetno stabilne bračne zajednice, drugi se suočavaju sa sve većim brojem razvoda. Vranje je tokom 2022. godine zabeležilo neobičan podatak: nije zabeležen ni jedan jedini razvod braka. Nasuprot tome, prošlogodišnja statistika iz Novog Sada pokazuje suprotan trend: čak 780 parova odlučilo je da raskine brak, što ovaj grad svrstava u sam vrh po broju razvoda.

Kako bi se razumela razlika između ova dva grada, pitali smo stanovnike Vranja kako oni vide bračnu situaciju u svom okruženju. Mnogi od njih smatraju da su brakovi i dalje stabilniji nego u ostatku zemlje.

- Mislim da se češće venčavaju nego što se razvode - rekao je sagovornik Kurira.

Sa druge strane, ima i onih koji primećuju suprotan trend. Jedna Vranjanka napomenula je da je broj rastajanja godinama sve veći:

- Često mi se čini da se danas više razvode nego što se venčavaju.

Druga sagovornica ukazuje na trajanje bračnih zajednica:

- Brakovi traju što kraće - rekla je ona.

Uprkos različitim mišljenjima, deo građana smatra da je brak i dalje dominantan oblik zajedništva:

- Mislim da je bilo više venčanja - kaže jedan stanovnik, dok drugi dodaje:

- Mislim da su se više venčali nego što su se razveli.“

Najčešći razlog razvoda

Na pitanje zbog čega dolazi do porasta razvoda u drugim delovima Srbije, pojedini građani priznaju da nemaju jasan odgovor. Jedan sagovornik je dodao da su glavni problem prevare.

Komentari građana pokazuju različite stavove o braku i razvodu. Neki ističu stabilnost i češća venčanja, dok drugi primećuju skraćenje trajanja brakova i češće razvode. Statistika istovremeno pokazuje veliku razliku između gradova: Novi Sad beleži rekordne brojeve razvoda, dok Vranje gotovo da nema razvoda i ostaje grad sa drugačijom bračnom slikom.

Po Republičkom zavodu za statistiku, U 2024. godini u Republici Srbiji zaključeno je 30 376 brakova, što predstavlja pad od 4,1% u odnosu na prethodnu godinu. Dok, razvedeno je 10 611 brakova, odnosno za 4,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći broj razvedenih brakova čine brakovi s decom. U ukupnom broju razvedenih brakova s decom, najčešći su razvedeni brakovi s jednim detetom.

