Kako se temperature spuštaju, a dani postaju kraći, mnogi ljudi primete da im pada energija, raspoloženje varira i da im je teže da se motivišu za svakodnevne obaveze. Ovaj sezonski pad raspoloženja, često nazivan zimska depresija ili sezonski afektivni poremećaj, nije retkost već je najizraženiji upravo tokom dugih zimskih meseci.

Naime, zimska depresija je oblik sezonskog poremećaja raspoloženja koji se javlja najčešće u kasnu jesen i tokom zime, kada je prirodne svetlosti najmanje. Stručnjaci smatraju da smanjena izloženost dnevnom svetlu utiče na nivoe serotonina i melatonina, hormona koji regulišu raspoloženje, spavanje i cirkadijalni ritam. Rezultat su umor, bezvoljnost i emotivna „težina“ koju mnogi osećaju iako ne znaju da je povezana sa promenom godišnjeg doba.

Ovaj poremećaj može pogoditi svakoga, ali se najčešće javlja kod ljudi koji žive u područjima s malo sunčanih sati tokom zime. Posebno su osetljivi oni koji već imaju iskustva sa depresijom ili anksioznošću, kao i osobe koje su pod visokim stresom.

Foto: Shutterstock

Mnogi građani se ovih dana žale na simptome zimske depresije, a upravo o tome se pokrenula polemika i na Reditu.

- Čim ustanem i podignem roletne i vidim napolju sivilo koje upravo ovaj period godine dodatno naglasi, meni je dan *****. Molim vas, neki saveti, preporuke, sem sto vrtim fotografije proleća/leta iz galerije po čitav dan i patim za suncem i zelenilom. Vitamin d ne pomaže, osećam toliki umor, manjak motivacije i volje za bilo čime. Ne radim ništa tokom dana. Jednostavno mi ovo vreme ubije radost i motivaciju, ništa drugo, samo odsustvo lepog vremena. Oseća li se neko isto, sve do kraja marta - pisalo je u objavi koja je izazvala lavinu reakcija:

- Svima u mojoj okolini je tako. Ja sam rešio sam sa sobom da je to u redu, ušuškas se i uživaš u zimskoj deprici par meseci. Izađem petkom, subotom na neku svirku ili žurku da se socijalizujem malo, od nedelje opet deprica i tako do proleća. Nije strašno, proći će - pisalo je u prvom komentaru.

Foto: Redit Printscreen

Najčešći simptomi zimske depresije Hronični umor i nedostatak energije

Povećana potreba za snom

Smanjena motivacija i interesovanje za uobičajene aktivnosti

Poteškoće sa koncentracijom

Tuga, razdražljivost i osećaj bezvoljnosti

Povećana želja za ugljenim hidratima i slatkišima

Povlačenje iz društvenih aktivnosti Kako izbeći ili ublažiti zimsku depresiju

Stručnjaci navode da postoji više jednostavnih načina da se smanje simptomi, čak i pre nego što se oni razviju:

1. Šetnja i izlaganje prirodnoj svetlosti

Foto: Petar Aleksić

I kratka šetnja tokom dana može pozitivno uticati na raspoloženje. Prirodno svetlo ostaje jedan od najefikasnijih „lekova“.

2. Fizička aktivnost

Redovno vežbanje podiže nivo serotonina i poboljšava energiju. Dovoljno je i 20–30 minuta aktivnosti dnevno.

3. Uređivanje prostora svetlom

Korišćenje jačeg osvetljenja u domu ili radnom prostoru može pomoći, a neki koriste i specijalne lampe za svetlosnu terapiju.

4. Održavanje rutine spavanja

Odlasci na spavanje i buđenje u isto vreme pomažu stabilizaciji cirkadijalnog ritma.

5. Društveni kontakt

Razgovor sa prijateljima, druženja ili zajedničke aktivnosti mogu značajno ublažiti osećaj izolacije.

6. Profesionalna pomoć kada je potrebna