Jedan oglas iz dnevnih srpskih novina, a za koji se smatra da je nastao između dva rata, oduševio je, ali i nasmejao sve one koji su ga pročitali, a u kom jedna Srpkinja traži muža, dok su naročito zanimljivi njeni kriterijumi, s obzirom na vreme u kom je oglas izdat.

Zanimljiv oglas prenosimo u celosti:

- Tražim muža. Moram se udati iz naročitih razloga. Spoljašnost i starost sporedni. Ne reflektiram na vernost. Dajem gospodinu koji bi želeo da spoji sa mnom ovaj formalni brak potpunu slobodu i platu uz uslove da pristane na rastavu čim to zatražim. Ponudu slati pod šifrom "Dinamit" - piše u zanimljivom prošlovekovnom oglasu koji je zapao za oko Instagram stranici Istorijski zabavnik, a koja je isti i podelila sa svojim pratiocima.

"Mladoženje, gde ste? Ne znam konkretno poreklo oglasa, osim da kažu da je iz domaće štampe između dva rata. A bilo mi je žao da ne podelim sa vama ovo blago", piše stranica Istorijski zabavnik.

I mnogi ljudi u komentarima sa oduševljenjem su dočekali ovaj oglas.

"Za to vreme tako slobodan pogled na brak. Svaka čast!"

"To je neka gospođica iz građanske porodice kojoj su rođaci hteli da uzmu očevu imovinu, sto posto"

"Pošteno. Posao je posao"

"Fenomenalno", samo su neki od brojnih komentara ljudi koji su začuđeno čitali pomenuti oglas iz davnih vremena.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

