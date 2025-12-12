Slušaj vest

Đorđe Ivanov nije planirao da bude pilot. Kao mladić želeo je umetnost, četkice i platno, ali ga je splet okolnosti odveo u vojnu gimnaziju, a potom i u kabinu borbenog aviona. Sudbina je htela da upravo on postane jedan od ljudi koji su tokom NATO agresije učestvovali u obaranju "nevidljivog" bombardera F-117, simbola zapadne vojne sile.

– Nema nevidljivih aviona. Kada cilj uđe u tvoj prostor i kada znaš šta radiš, on više nije nevidljiv. Tog trenutka nisam razmišljao ni o NATO-u ni o tome šta je taj avion predstavljao. Gledao sam zadatak ispred sebe i radio ono za šta sam bio obučen. Sve ostalo je došlo kasnije. Najvažnije mi je bilo da se vratim živ. U pilotima nema mesta panici i u najtežim trenucima moraš da ostaneš miran - kazao je Đorđe za agenciju RINA.

Đorđe Ivanov Foto: RINA/ Privatna Arhiva

Tokom karijere leteo je na MiG-21, probijao zvučni zid i penjao se do visina od oko 21.000 metara. Smrt mu je više puta bila blizu, a najdramatičniji trenutak doživeo je kada je ostao u avionu bez motora iznad Jadranskog mora.

– Kad motor utihne, tišina postane glasnija od svakog alarma. Tada shvatiš koliko život može da stane u nekoliko sekundi - prisećao se on.

Đorđe Ivanov Foto: RINA/ Privatna Arhiva

Te 1999. godine Ivanov je pokazao da se protiv nadmoćnog neprijatelja može boriti i umom. Pravio je makete aviona u prirodnoj veličini koje je NATO bombardovao, dok su pravi migovi ostajali sakriveni i sačuvani.

Šta Đorđe radi danas

Posle svega, vratio se onome što je prvobitno voleo. Danas je ikonopisac, čovek koji umesto aviona „slika nebo“ u crkvama širom Srbije i inostranstva. Njegov život ostaje svedočanstvo da put od rata do vere može da bude tih, dostojanstven i duboko ljudski.

– Bog me je blagoslovio da ceo život radim ono što volim. Nekad sam leteo, danas slikam, ali sam uvek na istom putu - kaže Đorđe Ivanov.

Đorđe Ivanov Foto: RINA/ Privatna Arhiva