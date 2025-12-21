Slušaj vest

Sela Srbije iz godine u godinu postaju sve manja, a neka se i zauvek ugase. Ipak, dva čoveka pokazali su da je i dalje moguće živeti lepo i održati tradiciju sela.

Goran Petrović, autor jutjub kanala "Povratak na selo", Bogdan Stanišić, autor jutjub kanala "Stanišić šou", govorili su o svojoj odluci da se odesele u neke mirnije krajeve za Kurir televiziju, pa i objasnili kako se snalaze u samoodržavanju domaćinstva.

Foto: Kurir Televizija

- Sve što se želi nije teško naučiti. Ja popravljam krov na dedinoj staroj kući, nisam ni jednom pao. Ne curi jer sam sve radio sa tavana, nisam se peo na krov - našalio se Petrović.

Stanišić kaže da zna puno zanata, ali ni u jednom nije profesionalac:

- Sve na mom imanju radim sam. Ja sam postavio krov na kući u kojoj živim, sa ocem, bratom i jednim prijateljem. Prve kiše su prošle, a nije prokišnjavao. Niko od nas se nikada nije ni popeo na krov pre ovoga - kaže Stanišić.

On kaže da iako se nije razumeo, upravljao se logikom, a to primenjuje i na sve ostale projekte na svom imanju.

Stanišić sam sebi zida krov sa izolacijom od prirodnih materijala

Stanišić objašnjava da se upravljao logikom i tako kroz ceo život i završavao sve projekte koje je namerio da završi:

- Da bi došli do krova, svašta treba da uradite. Kada dođete do krova, stvari su vam mnogo jasnije. Pravio sam interesantan krov koji sam sam izmislio. Želim da koristim prirodne materijale za izolaciju, odnosno slamu, a takođe ću imati i dva krova. Jedan estetski, a drugi funkcionalni, između njih slama za izolaciju - kaže Stanišić.

On dodaje da nema prevelike štednje kod toga da neko sam bude svoj majstor, jer kada neko nije profesionalac izmene su veoma česte, a kaže da je po pitanju izolacije ovo bila dobra odluka jer krov najviše utiče na termodinamiku kuće.

Celu kuću je sagradio sa ocem i bratom

- Celu kuću smo završili nas trojica, prve majstore sam imao pre neki dan kada su mi drugari ugradili PVC prozore, što sam znao i ja da uradim, pa sam sve vreme gledao kako bih ja to uradio. Neko drugi bi me oterao da sam im se mešao toliko u posao. Najbitnija stvar je ljubav, kada imate ljubav prema nečemu sve radite. Ne bih se menjao ni sa kim, ja sam srećan. Kada ste ispunjeni i srećni, sve drugo vam se namešta u životu - kaže Stanišić.

Foto: Kurir Televizija

"Sa 16 godina sam svako jutro ustajao u 5 da mesim kajzerice"

Stanišić ističe da je najbitnije podstaći mlade ljude koji bi se bavili zanatima ili se odlučili za život na selu:

- Ja sam išao u srednju ugostiteljsku koja mi je probudila radnu naviku. Ustajao sam u 5 ujutru da mesim kajzerice u hotelu. Kada vam to postane normalno sa 16 godina, ne stidite se da kažete da ste radili. Sada kada nam zafali hleba, za čas ga umesim - kaže Stanišić.

Stanišić kaže da u kući koju je sagradio ima i krive, i prave zidove, ali su mu "krivi zidovi možda i draži" jer sam zna gde je pogrešio, a svako može da sagradi kuću, ali ne može svako da sagradi dom.

Petrović: Ljudi dolaze iz inostranstva da žive na selu jer tamo mogu da žive i dišu

Petrović kaže da je na selu najvažnije improvizovati i snaći se, pa kaže i da ima mnogo stvari koje on čuva, a za koje bi ljudi u gradu postavili pitanje "šta će ti to"?

- Moji prijatelji su napravili kuću sami, od nule, i sada žive u njoj. Jeste 25 kvadrata, ali napravili su je sami - kaže Petrović.

Petrović dodaje i da nije sva sreća novac, a nije retko da on savetuje ljudima da rade u inostranstvu, a onda se sa tim novcem vrate u Srbiju i žive na selu.

- Sreća je najvažnija. Zašto kod nas dolaze ljudi iz inostranstva da žive? Ljudi dolaze iz ljubavi, jer ovde dišeš, ovde možeš da živiš, to ne možeš da osetiš u inostranstvu. Ljudi koji žele da budu iskreni iz inostranstva o tome kako se živi tamo, a kako na Balkanu, će vam reći pravu istinu. Oni tamo imaju obaveze svaki dan sem nedeljom, ako su oni pogrešili ne moramo i mi - kaže Petrović.

