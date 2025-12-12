Slušaj vest

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidatura za članstvo u radnoj grupi koja će izraditi prvi nacrt .

Tekst Javnog poziva objavljen je na zvaničnom sajtu Ministarstva:

Biće otvoren narednih 12 dana, zaključno sa 24. decembrom.

Ovo je prilika da sve organizacije, udruženja i savezi, koji deluju u oblasti socijalne zaštite, zaštite prava osoba sa invaliditetom i dece sa teškim smetnjama u razvoju, a posebno organizacije koje zastupaju interese dece sa invaliditetom, na potpuno transparentan, javan i ravnopravan način učestvuju u procesu formiranja radne grupe.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave i daju svoj doprinos izboru članova radne grupe, koja će biti zadužena za izradu nacrta ovog važnog zakona.

Tehničku podršku čitavom procesu Ministarstvu za rad pruža Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja još jednom potvrđuje punu posvećenost rešavanju pitanja roditelja–negovatelja.

Odmah po isteku roka za prijave biće sproveden izborni postupak, a nakon toga i formirana radna grupa, koja će bez ikakvog odlaganja krenuti u pripremu zakonskih rešenja.

Cilj nam je da roditelji koji svakodnevno brinu o deci oboleloj, deci sa invaliditetom i teškim smetnjama u razvoju, što pre dobiju sistemska rešenja koja će njihov teret učiniti lakšim, a njihova prava sigurnijim.