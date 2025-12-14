Slušaj vest

Krađe po radnjama, naročito po velikim marketima su pojava koja se teško iskorenjuje. Čak i danas kada je sve pokriveno kamerama lopovi ne prezaju da uzimaju robu koju iznose iz radnji, a da je ne plate. Najčešće se kradu slatkiši, alkohol pa čak i meso.

Prevarante je nekada veoma teško otkriti, naročito jer mnogi od njih koriste takve trikove da zaposleni i ne shvate da su pokradeni. Kasirka Marija iz Niša jednom prilikom je progovorila o krađama i otkrila je na koji način je mušterija uspela da ih pokrade, a njena priča se prepričava i dan danas.

Nestajalo meso iz radnje

Tvrdila je da je svakog dana iz radnje u kojoj radi nestajalo meso, a kamere nisu uhvatile lopova. Prvo su posumnjali na mesara, ali ubrzo su otkrili da on nije kradljivac, onda je otkriveno nešto što je šokiralo sve radnike u prodavnici. Marija, koja je želela da ostane anonimna kazala je da su "primetili da svakog dana nedostaje meso i na to su ih upozorili menadžeri radnje. Svakog dana falilo je nekoliko kilograma mesa".

Svakog dana je nestajalo meso iz radnje Foto: Shutterstock

- Menadžeri su odlučili da pratimo potrošače. Gledali su ko kupuje najviše mesa. Nekoliko dana posle upozorenja, otkrili smo lopova! Čovek je kupio kilogram buta, a kad sam uzela kesu da otkucam bar-kod, videla sam da je mnogo teže i da u njoj ima više od kilogram mesa - pričala je kasirka.

Pratili jednu mušteriju

Kada su otvorili kesu videli su da je u njoj i drugo meso! Kupac je rekao da se mesar prevario. Tad je platio i tako je prošlo. Ali onda su se svi u prodavnici zapitali kako je moguće da se ovo desilo njima pred očima. Motali su film unazad, pogledali su kamere i ništa im nije bilo jasno. A onda su počeli da ga prate. Iako ispočetka zbunjeni, radnici su ubrzo razotkrili kako im je nestajalo meso u ogromnim količinama.

- Svakog dana je taj čovek, menadžer obližnjeg kafe - restorana dolazio u radnju, ode do mesare i traži, recimo, 20 ćevapa. Mesar mu spakuje u papir, pa u kesu i na kesu zalepi cenu tj. bar-kod. Onda traži kilogram buta, mesar isto uradi – spakuje u papir, pa u kesu, pa na to nalepi stiker s cenom. Tako uzme nekoliko različitih vrsta mesa, a onda stane sa strane gde ga ne vidi kamera, uzme kesu gde su ćevapi i ubaci u kesu gde je but. I zaveže kao što je mesar zavezao.

Lopov imao dobru taktiku Foto: Marina Lopičić

Brzo se osilio

- Na kesi ostane samo jedna cena, samo cena buta, a unutra su u stvari i ćevapi! Kad dođe na kasu, ja samo otkucam to što vidim - jedan bar-kod. Tako je mogao da radi koliko hoće. Posebno kad je gužva, pa kad ima mnogo ljudi na kasi, ko će da obrati pažnju i gleda šta je sve u kesi. Dnevno je krao dva do tri kilograma mesa - pričala je Marija.

Kako ona kaže, da je stavio kilo buta u dve kile ćevapa, na primer, ne bi nikad primetili toliku razliku, jer je mala razlika između dva kilograma i tri kilograma. Ali on se baš osilio pa je u kilogram ćevapa trpao tri kila buta.