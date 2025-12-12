Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas Gerontološki centar "Jelenac" u Aleksincu.

"Obilazak Gerontološkog centra "Jelenac" u Aleksincu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom i ministrom Žarić Kovačević, još jednom me je podsetio koliko je važno da naši najstariji osećaju sigurnost, pažnju i poštovanje svakog dana.

Upravo zbog njih, Ministarstvo je ove godine, za ovaj dom, obezbedilo 4 miliona dinara za hidrantsku mrežu, više od 7 i po miliona dinara za sistem za dojavu požara i blizu 4 miliona dinara za novi nameštaj u korisničkim sobama.

Ovo nisu samo brojke, već koraci ka većoj bezbednosti, boljim uslovima i mirnijoj svakodnevici naših najstarijih, koji su temelj svake zajednice.