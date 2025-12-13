Slušaj vest

Fotografija starih igračaka iz vremena bivše Jugoslavije, objavljena na platformi Redit, izazvala je proteklih dana neočekivanu lavinu reakcija korisnika iz celog regiona. Na jednoj, naizgled jednostavnoj slici, našli su se predmeti koji su obeležili detinjstva generacija od stolnog fudbala i tempera, do legendarne igre "Vrti, vrti" koje se i danas čuvaju u nekim domovima.

Objava je u kratkom roku sakupila mnoštvo komentara. Korisnici su se utrkivali u prepoznavanju igračke, deleći uspomene na vreme kada su, kako mnogi pišu, "deca provodila sate napolju, a igračke trajale godinama".

- Dugo mi stoje ove fotografije u nekom folderu, sačuvala sam ih sa jednog profila na Kup***, profil je bio pravo blago, nikada mi nije bilo jasno otkuda čoveku hiljade predmeta iz perioda Juge i to većina nekorištenih. Pravi mali vremelplov - pisalo je u objavi koja je izazvala mnoštvo reakcija.

- Jao, formula, flomasteri, srce mi zaigralo kad sam ih video - pisalo je u prvom komentaru.

Ovako su izgledale igračke u Jugoslaviji Foto: Redit Printscreen

Čuvajte ih kao zlato

Pored nostalgije, pojavile su se i humoristične opaske.

- Ko ih ima treba da ih čuva kao zlato - glasila je jedna od njih.

No, ono što je definitivno najviše odjeknulo jeste zajednički osećaj topline i povratka u, kako mnogi opisuju, "bezbrižnija vremena”. Fotografija je, prema mišljenju korisnika, podsetila na generacije koje su odrastale na istim pločnicima, u sličnim zgradama i sa gotovo identičnim igračkama bez obzira na to iz kojeg su dela bivše Jugoslavije.