U dnevnom izdanju novina Kurir, u sredu 13. decembra, poklanjamo vam prelepu ikonu Svetog apostola Andreja Prvozvanog, izrađenu u zlatotisku i sa molitvom za zaštitu, blagostanje i duhovni mir.

Sveti Andrej, prvi Hristov sledbenik i apostol koji je doneo veru mnogim narodima, posebno se poštuje kao zaštitnik doma i porodice. Njegova ikona donosi blagoslov, nadu i snagu u svakodnevnim izazovima.