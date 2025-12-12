Slušaj vest

Početak 20. veka na Kosovu i Metohiji bio je vreme u kojem se granica između života i smrti merila jednim pogrešnim korakom, jednom zlom rečju ili jednim susretom na pogrešnom putu. Pogibija komita u Pasjanu kod Gnjilana potresla je celu varoš, ali i razotkrila bolnu istinu: ponekad su srpske nesloge iz „velikog Beograda“ više lomile kičmu kosmetskim Srbima nego neprijatelj pred vratima. Dok su jedni ginuli, drugi su se nadmudrivali, a posledice su uvek najviše trpeli oni koji su ostajali na ognjištu.

U takva vremena u Prištinu je stigao pesnik i diplomata Milan Rakić – čovek koji je istovremeno nosio diplomatsku torbu i poeziju o krvi na rukama Balkana. Kao konzul, Rakić je pokušavao da izgradi minimum reda i dostojanstva u varoši gde je svaki dan mogao biti uvod u tragediju. Njegova konzulska vremena ostala su upamćena kao period kad su se reči, pregovori i hladna diplomatija sudarali s nepisanim pravilima časti i osvetničke krvi.

Mir između Srba i Arnauta, i kad je bio postignut, trajao je kratko. Bilo je to krhko primirje koje je zavisilo od pojedinca, trenutka i srećnih okolnosti – toliko tanko da je ponekad delovalo da će jedan pogled ili glasniji šapat biti dovoljan da sve ponovo plane.

