Najveći srpski dobrotvor napunio 101 godinu! Bio siroče, gladan pobegao u Kanadu, pa stekao abnormalno bogatstvo! U Srbiju šalje milione dolara!
Milomir Glavčić, jedan od najvećih srpskih dobrotvora u dijaspori, pre nekoliko dana napunio je 101 godinu!
Njegovo ime decenijama se vezuje za velike humanitarne akcije, donacije i projekte koji su obeležili razvoj zdravstvenih, obrazovnih i verskih institucija širom Srbije, posebno u njegovom rodnom kraju kod Kraljeva.
- Milomir Glavčić koji je Srbiji poklonio 10 miliona dolara napunio je 101 godinu. Borio se na strani kralja, a onda je zbog nove vlasti poželeo da ode iz Srbije. Otišao je u Kanadu i tamo stekao veliko bogatstvo. Ali nikada nije prestao da pomaže običnom srpskom narodu. Gradi i obnavlja crkve, škole, puteve i bolnice. Šalje novac za skupu opremu u zdravstvu i školstvu. Šalje novac bližoj i daljoj rodbini, ali i nepoznatim porodicama u nevolji - navodi se na stranici "bluecowlist".
- Kao neko koji je rođen u Kraljevu, velika nam je čast da mu ovom prilikom poželimo srećan rođendan. Veliko hvala. Zdrav nam i živ bio! - navodi se na ovom profilu.
Milomir je rođen 6. decembra 1924. u siromašnoj porodici u selu Pope kod Jošaničke Banje. Rano je ostao bez roditelja i odrastao je uz rodbinu, suočen sa teškim uslovima života u predratnoj Srbiji.
Tokom Drugog svetskog rata priključio se snagama koje su bile lojalne kralju Petru II, a nakon završetka rata nova politička stvarnost naterala ga je da napusti zemlju.
Put ga je 1947. odveo u Kanadu, gde je započeo život od nule.
U Kanadi je, zahvaljujući napornom radu i preduzetničkom duhu, izgradio uspešnu karijeru i stekao značajno bogatstvo. Ipak, uprkos tome što decenijama nije dolazio u Srbiju, Glavčić nije prekidao veze sa svojim poreklom.
Naprotiv, mnogo puta je isticao da je ono što je stekao želeo da podeli upravo sa svojim narodom.
Tokom godina, donirao je više od 10 miliona dolara projektima u Srbiji. Finansirao je izgradnju i obnovu crkava, škola, bolnica i puteva, učestvovao u nabavci medicinske opreme, uključujući skener i magnetnu rezonancu za bolnicu u Kraljevu, a njegov fond obezbedio je i pomoć učenicima i studentima.
Pored institucionalne podrške, redovno je pomagao i pojedincima - i bliskoj i daljoj rodbini, ali i porodicama koje lično nikada nije upoznao.
Jedna od njegovih najpoznatijih tradicija jeste da svake godine u januaru šalje novac stanovnicima rodnog sela, uz obrazloženje da želi da obezbedi da "niko od njegovih ljudi ne ostane bez osnovnih sredstava tokom praznika".
Ta gesta, prerasla u simbol njegovog humanitarnog delovanja, učvrstila je njegovu reputaciju kao jednog od najnesebičnijih darodavaca iz srpske dijaspore.
Za svoj rad dobio je brojna priznanja i u Srbiji i u Kanadi, a grad Nijagara Fols, gde živi, u više navrata mu je ukazivao posebne počasti.
I nakon više od jednog veka života, Glavčić ostaje primer upornosti, humanosti i trajne vezanosti za svoje korene.
Njegova životna priča i danas inspiriše brojne ljude, kako u Srbiji tako i širom dijaspore, kao retka priča o uspehu praćenom nesebičnom dobrotom.