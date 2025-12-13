Slušaj vest

Milomir Glavčić, jedan od najvećih srpskih dobrotvora u dijaspori, pre nekoliko dana napunio je 101 godinu!

Njegovo ime decenijama se vezuje za velike humanitarne akcije, donacije i projekte koji su obeležili razvoj zdravstvenih, obrazovnih i verskih institucija širom Srbije, posebno u njegovom rodnom kraju kod Kraljeva.

Milomir je otišao u Kanadu davne 1947. godine. Foto: Privatna Arhiva, Stock

- Milomir Glavčić koji je Srbiji poklonio 10 miliona dolara napunio je 101 godinu. Borio se na strani kralja, a onda je zbog nove vlasti poželeo da ode iz Srbije. Otišao je u Kanadu i tamo stekao veliko bogatstvo. Ali nikada nije prestao da pomaže običnom srpskom narodu. Gradi i obnavlja crkve, škole, puteve i bolnice. Šalje novac za skupu opremu u zdravstvu i školstvu. Šalje novac bližoj i daljoj rodbini, ali i nepoznatim porodicama u nevolji - navodi se na stranici "bluecowlist".

- Kao neko koji je rođen u Kraljevu, velika nam je čast da mu ovom prilikom poželimo srećan rođendan. Veliko hvala. Zdrav nam i živ bio! - navodi se na ovom profilu.

Milomir je rođen 6. decembra 1924. u siromašnoj porodici u selu Pope kod Jošaničke Banje. Rano je ostao bez roditelja i odrastao je uz rodbinu, suočen sa teškim uslovima života u predratnoj Srbiji.

Tokom Drugog svetskog rata priključio se snagama koje su bile lojalne kralju Petru II, a nakon završetka rata nova politička stvarnost naterala ga je da napusti zemlju.

Put ga je 1947. odveo u Kanadu, gde je započeo život od nule.

U Kanadi je, zahvaljujući napornom radu i preduzetničkom duhu, izgradio uspešnu karijeru i stekao značajno bogatstvo. Ipak, uprkos tome što decenijama nije dolazio u Srbiju, Glavčić nije prekidao veze sa svojim poreklom.

Naprotiv, mnogo puta je isticao da je ono što je stekao želeo da podeli upravo sa svojim narodom.

Pomagao je obnovu bolnica i puteva. Foto: Kurir

Tokom godina, donirao je više od 10 miliona dolara projektima u Srbiji. Finansirao je izgradnju i obnovu crkava, škola, bolnica i puteva, učestvovao u nabavci medicinske opreme, uključujući skener i magnetnu rezonancu za bolnicu u Kraljevu, a njegov fond obezbedio je i pomoć učenicima i studentima.

Pored institucionalne podrške, redovno je pomagao i pojedincima - i bliskoj i daljoj rodbini, ali i porodicama koje lično nikada nije upoznao.

Jedna od njegovih najpoznatijih tradicija jeste da svake godine u januaru šalje novac stanovnicima rodnog sela, uz obrazloženje da želi da obezbedi da "niko od njegovih ljudi ne ostane bez osnovnih sredstava tokom praznika".

Ta gesta, prerasla u simbol njegovog humanitarnog delovanja, učvrstila je njegovu reputaciju kao jednog od najnesebičnijih darodavaca iz srpske dijaspore.

Za svoj rad dobio je brojna priznanja i u Srbiji i u Kanadi, a grad Nijagara Fols, gde živi, u više navrata mu je ukazivao posebne počasti.

I nakon više od jednog veka života, Glavčić ostaje primer upornosti, humanosti i trajne vezanosti za svoje korene.