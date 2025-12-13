Slušaj vest

Mnogi se pitaju koliko zapravo košta život u Švajcarskoj, jednoj od najskupljih zemalja u Evropi, gde visok standard često ide ruku pod ruku sa visokim troškovima.

Nedavno je jedna devojka, Anđela, podelila svoje mesečne troškove života u toj zemlji što je zainteresovalo mnoge koji Švajcarsku smatraju obećanom zemljom.

- Jednosoban stan plaćamo 1.300 franaka.Zdravstveno osiguranje oko 400 franaka, znači 800 franaka za dve osobe. Struju plaćamo 50 franaka mesečno, ali ona dolazi na 3 meseca. Pranje veša, okvirno, oko 20 franaka mesečno. Telefone plaćamo oko 30 franaka ukupno. Sve usluge imamo neograničeno. Za hranu trošimo oko 120 franaka nedeljno, a to je da kažemo maksimalno do 600 franaka mesečno. Dakle, okvirno nam je potrebno oko 3.000 mesečno - objasnila je Anđela na Tik Toku gde ima nalog "anndjelaa23".

Ova njena objava je izazvala živu raspravu u komentarima - neki su njenu računicu smatrali realnom, drugi su tvrdili da je suviše optimistična.

Brojni komentari ispod objave ukazivali su na to da su realni troškovi često znatno veći.

- Nama su mesečni računi oko 6.000 franaka plus hrana koju plaćamo oko 2.000 franaka. Žena i ja radimo samo za račune i tako već dugi niz godina - komentarisao je jedan sugrađanin koji je sreću pokušao da nađe u Švajcarskoj.

- Šta vi jedete za 120 franaka nedeljno?! Svaka čast ako vam je to dosta! Mi smo u kantonu Baseland i ni 300 franaka nam nije dovoljno za nedelju dana - bio je drugi komentar.

Međutim, bilo je i onih koji su isticali da ne treba preterivati i da u Švajcarskoj nije toliko loša situacija koliko se može zaključiti po komentarima.

- Za novu godinu - dupla plata! Ako dvoje rade i mesečno imaju 5.000 franaka, ovog meseća će imati 20.000 franaka na kamari. Sad ispade da ne valja ni Švajcarska... - komentarisao je jedan Milan.

Prema statističkim podacima, Švajcarska je zemlja u kojoj gotovo 27 odsto stanovništva čine strani rezidenti, a među njima su i Srbi, koji spadaju u jednu od brojnih zajednica migrantskog porekla.

Podaci Federalnog statističkog ureda pokazuju da u Švajcarskoj živi oko 58.000 srpskih državljana, dok ukupno, uključujući i one sa dvojnim državljanstvom ili poreklom iz Srbije, procene govore da bi broj ljudi srpskog porekla mogao biti značajno veći - do oko 130.000 ili više.

Kakav je život u Švajcarskoj Foto: Shutterstock

To znači da Švajcarska nije samo destinacija sa visokim životnim standardom, već i važna tačka srpske dijaspore u Evropi - sa značajnim brojem ljudi koji svakodnevno balansiraju između visokih troškova i prilika koje zemlja nudi.